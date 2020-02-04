В КНР приостановили работы над третьим авианосцем из-за коронавируса

Китайский авианосец "Шаньдун", введенный в эксплуатацию в декабре 2019 года. Фото: Tyg728 / wikimedia.org

Крупные китайские производители военной техники и оружия, в том числе работающие над третьим авианосцем и истребителями J-15, приостановили свою деятельность из-за опасений распространения нового коронавируса. Пока срок возвращения специалистов к работе не определен.

Об этом сообщает Defense World. В городе Ухань, провинция Хубэй, где и возник коронавирус, располагаются многие китайские институты и производства, связанные с созданием вооружений.

Руководители компаний попросили сотрудников, которые выезжали в другие города после начала эпидемии, не возвращаться на работу до дальнейшего уведомления или пройти карантин.

Как пишет издание, подобное решение о приостановке строительства нового авианосца, вероятно, приведет к плановым задержкам.