В Кремле подтвердили планы визита Путина в Китай в этом году

Сроки визита президента России Владимира Путина в Китай пока не меняются, визит должен состояться во второй половине года.

На вопрос, изменились ли в связи с коронавирусом планы Владимира Путина посетить КНР, как написали некоторые СМИ, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам: "2020 год еще только начался, поэтому еще рано говорить о каких-то корректировках в планах президента".

"Визит был запланирован на вторую половину года", - уточнил Песков. "Этот визит действительно есть в планах", - заключил он.