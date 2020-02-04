В Мексике запретили продажу кошек и собак

Муниципалитет Наукалпан, расположенный на окраине мексиканской столицы, полностью запретил продажу кошек и собак, а также других животных. Причем под запрет попали не только неофициальные точки продаж, но и вполне законные зоомагазины, которым теперь просто не продлят лицензию. Ограничения коснутся также и коммерциализации других домашних животных вроде птиц, рептилий и рыбок.

"Запрещена продажа любых живых существ", - заявила в интервью местному изданию El Universal советник муниципалитета Анжелика дель Валье Мота. Она подчеркнула, что неисполнение новых правил повлечет за собой наказания не только в виде штрафов, но и реальных тюремных сроков.

Новые меры необходимы для того, чтобы изменить общественные привычки, способствовать улучшению отношения людей к животным, а также продвижению в массы идеи о том, что предпочтительнее брать питомцев из приютов, а не в магазине. "Если мы не остановим продажу и покупку животных у нас так и будет огромное количество бездомных собак на улице. Мы должны контролировать коммерческую составляющую и прививать гражданам ответственность", - заявила Валье Мота.

Штраф за незаконную торговлю животными может составить от 4,3 тысяч песо (около 15 тысяч рублей) до 87 тысяч (примерно 294 тысяч рублей). Нарушителя также могут арестовать и поместить в тюрьму на 36 часов.