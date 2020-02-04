В Нью-Йорке начались слушания по делу об утечке данных

Судебные слушания по делу бывшего сотрудника ЦРУ, который обвиняется в передаче нескольких тысяч страниц секретных документов разоблачительному сайту WikiLeaks, стартовали в федеральном суде Нью-Йорка.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, речь идет об одной из крупнейших утечек закрытой информации в истории ведущей американской спецслужбы. Пакет секретных документов ЦРУ под кодовым названием "Убежище 7" был размещен WikiLeaks в интернете в марте 2017 года. В них содержится подробное техническое описание глобальной программы спецслужб США по взлому электронных устройств, таких как смартфоны и планшеты с системой iOS и Android, компьютеры под управлением Windows и смарт-телевизоры компании Samsung. Корме того, в общий доступ были выложены сведения о USB-накопителях, которые негласно "снимают" информацию с компьютеров пользователей, попавших в разработку ЦРУ.

Утверждается, что по своему объему данная утечка уже превысила масштаб разоблачений глобальной слежки ЦРУ и АНБ, осуществленных Эдвардом Сноуденом в 2013 году. В обоих случаях WikiLeaks не раскрывал источник получения документов.

Сам обвиняемый в преступлении инженер в области компьютерных программ по имени Джошуа Шульте отказался признать себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Среди них - незаконная передача информации о национальной обороне и кража государственной собственности.

Мотивы, толкнувшие Джошуа Шульте на вменяемые ему действия, не раскрываются. По некоторым сведениям, он передал WikiLeaks собранные материалы в отместку за конфликты с коллегами по ЦРУ.

Предполагается, что ряд судебных заседаний по этому делу пройдут в закрытом от прессы режиме из-за режима секретности и планируемого выступления в качестве свидетелей действующих сотрудников американских спецслужб.