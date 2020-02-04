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Последний в Одессе барельеф маршалу Победы Георгию Жукову был снесен боевиками так называемых "Национальных дружин" (молодежное крыло неонацистского полка "Азов" - прим. "РГ"). Он находился на стене философского факультета Одесского национального университета имени Мечникова (ОНУ). Там в 1946-1948 годах находился штаб Одесского военного округа.
Боевики "Нацдружин" срывают последний в Одессе барельеф памяти Жукова. Фото: twitter.com / @sashakots

Как заявили сами неонацисты местным СМИ, фактическое разрешение на демонтаж они получили от ректората ОГУ, где барельеф якобы сняли с баланса, но не спешили уничтожить в соответствии с законом "о декоммунизации". Снят с баланса министерства культуры и бюст Жукова в Харькове. Правда, его участь пока не очевидна. Городская власть в лице небезызвестного Геннадия Кернеса обещает не только отстоять бюст, но и вернуть имя маршала центральному проспекту, который сегодня носит имя генерала-диссидента Петра Григоренко.

Напомним, ранее Украинский институт национальной памяти (УИНП) отчитался о сносе примерно 3 тысяч различных советских памятников, из которых чуть менее половины - памятники Ленину. Следует обратить внимание на избирательность применения закона "о декоммунизации", а также на случаи его расширительного толкования. Решения о сносе памятников или переименованиях принимаются не только в Киеве, но и на местах. В законе есть оговорка, что памятники героям войны и воинам-освободителям не подлежат "декоммунизации", но для украинских неонацистов оставлена лазейка - достаточно не признать памятник памятником, и явочным порядком "снять с баланса", что и случилось в Одессе.

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