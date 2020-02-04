В Перу госпитализирован отбывающий тюремный срок экс-президент Фухимори

В Перу медики тюрьмы, в которой отбывает тюремное заключение бывший глава государства Альберто Фухимори, приняли решение о госпитализации экс-президента. Причиной стали большие проблемы с дыханием у престарелого политика.

"Уровень кислорода в крови продолжал падать, и врачи приняли решение перевести его в больницу", - передает ТАСС вердикт медиков.

Тем не менее, 81-летний Фухимори остается за решеткой и перспектив выйти на свободу при жизни у него немного. Напомним, что во главе страны он находился в 1990-2000 гг., а в 2009 году против него было возбуждено уголовное дело за коррупцию и растрату денежных средств, а также за причастность к ряду убийств. Экс-глава государства был приговорен к 25 лишения свободы и, когда в 2017 году власти приняли решение о помиловании бывшего президента, в стране начались волнения, после чего решение о помиловании было аннулировано.