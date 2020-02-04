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04.02.2020 13:23
Рубрика: Культура

В Польше обнаружили ранее неизвестное полотно Мане

Текст: Наталья Лебедева
Эксперты одного из антикварных салонов города Щецин в Польше обнаружили ранее неизвестное полотно французского живописца и одного из родоначальников импрессионизма Эдуарда Мане.
Фото: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL Фото: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Фото: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

На картине, подписанной двумя буквами EM, изображена голова женщины в профиль. Именно так EM - Edouard Manet художник подписывал большинство своих работ. Подлинность картины уже подтвердили три проведенные экспертизы, одну из которых провели эксперты Министерства культуры и национального наследия Польши.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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По мнению специалистов, это изображение женщины является эскизом Мане к задуманной им большой картине, которую ему так и не довелось нарисовать. Также определена приблизительная стоимость полотна - 2 миллиона золотых или 500 тысяч долларов.

Однако, как сообщает польский интернет-портал onet.pl, владелец антикварного салона Яцек Буковский хочет быть уверен на все 100 процентов, и он намерен показать найденное полотно еще и французским экспертам по творчеству художника. Если и они подтвердят подлинность, то картина станет единственным творением Мане на территории Польши.

Картина попала в Польшу из Италии. После Второй мировой войны ее привез один из польских солдат. Долгие годы она висела у него в доме, и лишь перед смертью он раскрыл родным секрет авторства этого полотна.

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