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04.02.2020 07:57
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечься от онкологии

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В рамках Всемирного дня борьбы с раком - 4 февраля - специалисты напомнили, как максимально снизить риск развития онкологии.

Фото: iStock
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Как отметили в Роспотребнадзоре, примерно 30% случаев появления заболеваний связаны с неправильным питанием, вредными привычками (курение и употребление алкоголя) и отсутствием физических нагрузок.

Среди самых распространенных видов онкологии специалисты выделяют рак легких, молочной железы, толстой и прямой кишки. На развитие последнего влияет чрезмерное употребление красного мяса, мясной продукции и различных продуктов глубокой переработки (фастфуд, наггетсы).

Во многих случаях онкологию провоцирует избыточный вес.

Чтобы уберечься от смертельно опасных недугов, специалисты рекомендуют есть больше растительной пищи, заниматься спортом, делать прививки от онкогенных вирусов.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Онкология: как победить рак

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