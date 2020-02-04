Новости

Анна Попова: Эвакуируемые из Уханя граждане прошли карантин в Китае 19:18
Пикап Hyundai на базе нового Tucson проходит испытания морозом и снегом 19:09
Фотограф Киврин выиграл приз Международной ассоциации спортивной прессы 18:40
Путин примет верительные грамоты новых послов США, Великобритании и Китая 18:36
Отчим-тиран доставлен в отделение полиции в Москве 18:35
На калужском заводе будут выпускать защищенные смартфоны 18:35
Путин: Система образования для сирот и детей-инвалидов должна быть гибкой 18:31
Опрос: Россияне рассказали о своем отношении к интернету 18:23
Госдума в первом чтении приняла законопроект об аспирантуре 18:18
Министр промполитики Крыма отправлен в отставку 18:18
Путин обещал гражданство иностранным ученым 18:06
Музей-заповедник "Павловск" станет федеральным в середине 2020 года 18:02
В горах Сочи после мощных осадков сошла лавина 18:02
Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца 18:01
В Нижнем Новгороде учителя обвинили в избиении ученика 17:58
В Подмосковье девушка задержана за убийство бейсбольной битой 17:51
Американский сенатор допустил, что Трамп может продать Аляску России 17:48
Эрдоган: Турции не нужно обострение отношений с Россией 17:44
В госпитале Вены отказались от крестов в палатах во имя толерантности 17:42
В Сирии боевики сняли постановочное видео о применении армией химоружия 17:39
Пермские ученые нашли способ предсказать поведение раковых опухолей 17:34
В Новороссийске обнаружили подпольный хостел 17:28
Путин посетил Центр боевых искусств в Череповце 17:28
Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории 17:21
"Тамбов" проведет оставшиеся домашние матчи в РПЛ в Нижнем Новгороде 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 18:10
Рубрика: Власть

Дресс-код для приговора

Планируется утвердить новые правила поведения в судах
Текст: Владислав Куликов
Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил, что в мае планируется утвердить новые правила поведения посетителей в зданиях судов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, регламент сейчас находится на стадии доработки в Совете судей. Информация прозвучала во вторник на семинаре-совещании председателей Советов судей субъектов России.

Федеральная палата адвокатов предложила упомянуть в Конституции роль адвокатуры

Документ вызвал широкий резонанс в правовом сообществе еще в тот момент, когда был только в форме идеи. Разработать единые правила попросило Министерство юстиции, а вопрос возник после громкого случая, когда одного из свидетелей не пустили в суд из-за неподобающего на взгляд судебных приставов вида. Адвоката, который пытался настаивать на пропуске человека, наказали.

Естественно, в правовом сообществе возник вопрос: а есть ли и нужен ли какой-то дресс-код для поведения в судах? Как сочетать полную открытость правосудия с одной стороны и правила делового приличия с другой? Совет судей приступил к работе над соответствующим документом. Как подчеркнул Виктор Момотов, проект активно обсуждался на площадке Совета судей с участием всех заинтересованных организаций.

К дискуссиям были подключены и представители гражданского общества.

"Утверждение регламента должно состояться в мае текущего года, сообщил председатель Совета судей России Виктор Момотов. - Это станет очередным шагом к повышению независимости судей и гарантии прав участников процесса".

Как пояснил Виктор Момотов, вопрос поведения в судах можно разбить на две части. Первая: поведение непосредственно в зале суда во время процесса. Это процессуальная часть, и здесь правила отрегулированы. Вторая: поведение в коридоре суда. Готовящийся регламент как раз касается этой части.

При этом Виктор Момотов подчеркнул, что Совет судей против каких-либо радикальных предложений по регламентации поведения посетителей судов вне процесса.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин поручил рассмотреть вопрос введения следственных судей

"Не думаю, что мы вправе задавать вектор поведения в коридорах суда, - сказал он. - Самое главное: поведение посетителя не должно нарушать права другого человека, находящегося в этом же коридоре. Какой-то дресс-код должен быть, но в нормальном понимании".

Иными словами, могут быть какие-то минимальные и разумные ограничения, скажем, не приходить в суд в грязной одежде, от которой за версту несет помойкой. Что же касается футболок и шорт, то здесь Виктор Момотов не стал давать конкретного ответа, будут ли они запрещены или нет. Обсуждение документа еще продолжается.

Виктор Момотов добавил, что этические нормы должны соблюдаться и самими судьями.

"Соблюдение этических норм судьями должно способствовать утверждению в обществе уверенности в справедливости, беспристрастности и независимости суда", - подчеркнул глава Совета судей РФ.

При заключении мирового соглашения в первой инстанции истцу вернут 70 процентов госпошлины

Также Виктор Момотов напомнил, что в этом году заработает институт судебного примирения. Верховный суд России уже утвердил регламент проведения судебного примирения и список судебных примирителей. Напомним, судебными примирителями могут выступать только судьи в отставке. Они как нейтральные посредники помогут сторонам процесса найти компромисс в споре.

Сейчас правительство страны должно определить порядок оплаты труда судебных примирителей. Совет судей уже направил соответствующие предложения.

"Введение данного института является ответом на потребность российского общества в доступных и эффективных механизмах урегулирования споров, которые будут способствовать не только повышению качества правосудия, но и снижению уровня конфликтности, укреплению социальных и деловых связей, формированию уважительного отношения к закону, а также повышению правосознания и социальной активности, - рассказал Виктор Момотов. - Институт судебного примирения позволит сократить сроки разрешения спора, финансовые издержки сторон и будет способствовать сохранению социальных связей и деловых отношений".

Судебным приставам доплатят за медали и благодарности

По его мнению, судейское сообщество должно оказать содействие в формировании позитивного отношения у гражданского общества к этому новому правовому институту.

"Советы судей могли бы выступить с инициативой проведения семинаров с приглашением и общественности и средств массовой информации, на которых вы ознакомите гражданское общество с особенностями работы нового института, а также сможете познакомить и рекомендовать гражданам судебных примирителей в вашем регионе, - полагает Виктор Момотов. - Знание о существовании нового института и уверенность в профессионализме судебных примирителей будут способствовать реализации судебного примирения как эффективного инструмента разрешения конфликтов".

Власть Работа власти Судебная система

Главное сегодня

Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците
Одобрены поправки об упрощении получения гражданства РФ
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам