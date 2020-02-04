Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил, что в мае планируется утвердить новые правила поведения посетителей в зданиях судов.

По его словам, регламент сейчас находится на стадии доработки в Совете судей. Информация прозвучала во вторник на семинаре-совещании председателей Советов судей субъектов России.

Документ вызвал широкий резонанс в правовом сообществе еще в тот момент, когда был только в форме идеи. Разработать единые правила попросило Министерство юстиции, а вопрос возник после громкого случая, когда одного из свидетелей не пустили в суд из-за неподобающего на взгляд судебных приставов вида. Адвоката, который пытался настаивать на пропуске человека, наказали.

Естественно, в правовом сообществе возник вопрос: а есть ли и нужен ли какой-то дресс-код для поведения в судах? Как сочетать полную открытость правосудия с одной стороны и правила делового приличия с другой? Совет судей приступил к работе над соответствующим документом. Как подчеркнул Виктор Момотов, проект активно обсуждался на площадке Совета судей с участием всех заинтересованных организаций.

К дискуссиям были подключены и представители гражданского общества.

"Утверждение регламента должно состояться в мае текущего года, сообщил председатель Совета судей России Виктор Момотов. - Это станет очередным шагом к повышению независимости судей и гарантии прав участников процесса".

Как пояснил Виктор Момотов, вопрос поведения в судах можно разбить на две части. Первая: поведение непосредственно в зале суда во время процесса. Это процессуальная часть, и здесь правила отрегулированы. Вторая: поведение в коридоре суда. Готовящийся регламент как раз касается этой части.

При этом Виктор Момотов подчеркнул, что Совет судей против каких-либо радикальных предложений по регламентации поведения посетителей судов вне процесса.

"Не думаю, что мы вправе задавать вектор поведения в коридорах суда, - сказал он. - Самое главное: поведение посетителя не должно нарушать права другого человека, находящегося в этом же коридоре. Какой-то дресс-код должен быть, но в нормальном понимании".

Иными словами, могут быть какие-то минимальные и разумные ограничения, скажем, не приходить в суд в грязной одежде, от которой за версту несет помойкой. Что же касается футболок и шорт, то здесь Виктор Момотов не стал давать конкретного ответа, будут ли они запрещены или нет. Обсуждение документа еще продолжается.

Виктор Момотов добавил, что этические нормы должны соблюдаться и самими судьями.

"Соблюдение этических норм судьями должно способствовать утверждению в обществе уверенности в справедливости, беспристрастности и независимости суда", - подчеркнул глава Совета судей РФ.

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Также Виктор Момотов напомнил, что в этом году заработает институт судебного примирения. Верховный суд России уже утвердил регламент проведения судебного примирения и список судебных примирителей. Напомним, судебными примирителями могут выступать только судьи в отставке. Они как нейтральные посредники помогут сторонам процесса найти компромисс в споре.

Сейчас правительство страны должно определить порядок оплаты труда судебных примирителей. Совет судей уже направил соответствующие предложения.

"Введение данного института является ответом на потребность российского общества в доступных и эффективных механизмах урегулирования споров, которые будут способствовать не только повышению качества правосудия, но и снижению уровня конфликтности, укреплению социальных и деловых связей, формированию уважительного отношения к закону, а также повышению правосознания и социальной активности, - рассказал Виктор Момотов. - Институт судебного примирения позволит сократить сроки разрешения спора, финансовые издержки сторон и будет способствовать сохранению социальных связей и деловых отношений".

По его мнению, судейское сообщество должно оказать содействие в формировании позитивного отношения у гражданского общества к этому новому правовому институту.

"Советы судей могли бы выступить с инициативой проведения семинаров с приглашением и общественности и средств массовой информации, на которых вы ознакомите гражданское общество с особенностями работы нового института, а также сможете познакомить и рекомендовать гражданам судебных примирителей в вашем регионе, - полагает Виктор Момотов. - Знание о существовании нового института и уверенность в профессионализме судебных примирителей будут способствовать реализации судебного примирения как эффективного инструмента разрешения конфликтов".