В школьную программу включат защиту от интернет-травли

Как не стать жертвой мошенников в соцсетях? Защититься от травли в интернете? Не "подсесть" на компьютерную игроманию? Про эти и другие цифровые риски учителя скоро начнут рассказывать школьникам на уроках ОБЖ: появятся и новые учебники, и программы.

О том, как защитить детей от киберугроз, министр просвещения Сергей Кравцов говорил с директором Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлией Шойгу, руководителем общественной организации "Поиск пропавших детей" Вячеславом Телиным и уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области Юрием Тараном.

- Мы должны не утаивать проблемы от детей, а называть вещи своими именами. В учебники необходимо добавить блоки, например, о мошенничестве, игромании, о деструктивном поведении в социальных сетях, - сказал Сергей Кравцов. Также он отметил: будет создан координационный совет по вопросам безопасности и здоровья детей.

Напомним, ранее на встрече с общественностью в Липецке президент Владимир Путин отметил, что необходимо включить в курс школьного обучения вопрос противодействия деструктивным группам в соцсетях. Кроме того, по самым скромным оценкам ВОЗ, в России каждый пятый подросток хоть раз подвергался травле в интернете.

В министерстве просвещения отметили: дорабатывается программа не только ОБЖ, но и предмета "Окружающий мир" для начальной школы: в нее включаются базовые элементы личной безопасности, в том числе правила поведения в сети.

Юлия Шойгу подчеркнула: системная работа идет уже около полутора лет. Акцент сделан на то, чтобы рассказать ребенку, как избежать опасной ситуации.

- Первый блок - информационная кибербезопасность. Этот модуль скорее развивающий и просветительский, нежели контролирующий. Учитывая психологические особенности детей, сложно представить, как мы можем им что-то запретить. Но мы можем научить их правильно с этой сферой взаимодействовать, - рассказала она. - Второй блок - связанный с социальной психологией. Две яркие темы: как вести себя в конфликтных ситуациях и как противодействовать манипуляции. Это два модуля, которые в таком варианте появляются впервые.