В Сирии боевики сняли постановочное видео о применении армией химоружия

В Сирии представители "Белых касок" совместно с террористами сняли постановочное видео о якобы применении правительственными войсками "отравляющих веществ" против мирного населения. Об этом во вторник сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС).

В ЦПВС рассказали, что информация о провокациях поступила в центр около 16.00 мск из нескольких независимых источников. В частности, источники утверждают, что постановочный видеоролик представителей "Белых касок" и террористов снят 4 февраля в населенном пункте Зерба, находящемся в зоне деэскалации Идлиб.

"В видеоролике инсценированы якобы "последствия" нанесения бомбового удара сирийскими ВВС неизвестным химическим боеприпасом", - уточнили в ЦПВС.

В частности, на отснятых кадрах зафиксированы якобы "человеческие жертвы" с признаками "отравления". Для большей убедительности ролик снимали в густом желтом дыму.

Видеофальшивку "Белые каски" намерены распространять по социальным сетям, после чего тиражировать в западных и арабских СМИ.