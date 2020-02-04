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04.02.2020 17:39
Рубрика: В мире

В Сирии боевики сняли постановочное видео о применении армией химоружия

Текст: Александр Степанов

В Сирии представители "Белых касок" совместно с террористами сняли постановочное видео о якобы применении правительственными войсками "отравляющих веществ" против мирного населения. Об этом во вторник сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС).

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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В ЦПВС рассказали, что информация о провокациях поступила в центр около 16.00 мск из нескольких независимых источников. В частности, источники утверждают, что постановочный видеоролик представителей "Белых касок" и террористов снят 4 февраля в населенном пункте Зерба, находящемся в зоне деэскалации Идлиб.

"В видеоролике инсценированы якобы "последствия" нанесения бомбового удара сирийскими ВВС неизвестным химическим боеприпасом", - уточнили в ЦПВС.

В частности, на отснятых кадрах зафиксированы якобы "человеческие жертвы" с признаками "отравления". Для большей убедительности ролик снимали в густом желтом дыму.

Видеофальшивку "Белые каски" намерены распространять по социальным сетям, после чего тиражировать в западных и арабских СМИ.

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