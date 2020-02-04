В Совфеде оценили сообщения о новых санкциях США по "Северному потоку-2"

В Совете Федерации не исключают новых санкций США в отношении газопровода "Северный поток-2", поскольку Вашингтон готов пойти на все, чтобы затруднить реализацию этого масштабного экономического проекта. Об этом заявил член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

"[Американцы] уже добились того, что сроки пуска трубы и газа отодвинулись в силу того, что швейцарской компании и судну, которое занималось укладкой, запрещено под угрозой санкций работать на этом проекте", - напомнил сенатор, пояснив, почему он не исключает "и другие санкционные действия, направленные на то, чтобы затруднить завершение проекта".

Однако Морозов уверен, что никакие меры уже не помогут США добиться своей цели.

"Россия обладает всеми необходимыми техническими возможностями, чтобы завершить этот проект, пользуясь собственным оборудованием и не прибегая к помощи других стран", - приводит слова сенатора RT.

Минусом может стать удорожание проекта на этапе его запуска, но главная цель в любом случае будет достигнута, уверен Олег Морозов.

Ранее западные СМИ сообщили о готовности Белого дома ввести новые санкции против "Северного потока-2".