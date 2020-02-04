В Суперлиге лидируют "Локо", клуб из Казани и "Уралочка"

В регулярном чемпионате женской Суперлиги после 13-го тура сохраняется троевластие - по 11 побед у "Локомотива" (Калининград), ВК "Динамо-Казань" и представляющей Свердловскую область "Уралочки".

Девушки с берегов Балтики на выезде взяли верх над подмосковной командой "Заречье-Одинцово" (3:0), волейболистки из столицы Татарстана в Санкт-Петербурге одолели местную "Ленинградку" (3:1), "Уралочка" дома победила краснодарское "Динамо" также в четырех сетах.

В плей-офф выйдут восемь команд из дюжины участниц, но занятое в "регулярке" место уже не так принципиально, как в большинстве предыдущих сезонов. В связи с тем, что впереди Олимпиада и сборной как можно раньше надо начать подготовку к Токио-2020, нынешний плей-офф пройдет по укороченной схеме: вместо серий до нескольких побед - двухматчевые противостояния, как в еврокубках. Фактор преимущества своей площадки уходит на второй план. Правда, в случае необходимости играть "золотой" сет до 15 очков после второй встречи он будет проводиться на площадке команды, занявшей более высокое место, но это малая преференция.

Плей-офф укорочен, вместо серий до нескольких побед - борьба из двух матчей

В середине февраля в 15-м туре троевластие в чемпионате точно будет нарушено, так как "Локомотив" принимает "Уралочку". Даже если хозяйки возьмут верх, то вовсе не факт, что в плей-офф они получат первый номер посева. Ведь под занавес "регулярки" у "Локо" запланирован вылет на Сахалин, и вполне вероятно, что туда отправится резерв. Решение наверняка будет зависеть от того, пробьются ли "железнодорожницы" в четвертьфинал Лиги чемпионов. Вчера поздно вечером по московскому времени калининградские девушки в пятом туре группы "В" встречались в Словении с "Нова Браник". Все решится 18 февраля в Турции, когда команда с берегов Балтики сразится против стамбульского "Вакифбанка".

Где будем смотреть

5 февраля, среда, "ТВ СТАРТ"

18.55. "Динамо" (Москва) - "Югра-Самотлор" (Нижневартовск). Мужчины. Суперлига. Прямая трансляция.

20.55. "Зенит-Казань" - "Зенит" (Санкт-Петербург). Мужчины. Суперлига. Прямая трансляция.