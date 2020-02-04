Новости

Трамп предложил демократам обвинить РФ в конфузе на голосовании в Айове 20:42
Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян 20:39
Технический сбой на съезде демократов в Айове связали с окружением Клинтон 20:33
В Крыму из-за обвала закрыли дорогу на гору Ай-Петри 20:29
В затопленном Горячем Ключе организовали лодочное сообщение 20:20
США и Южная Корея могут провести военные маневры в Калифорнии 20:07
КНДР прекратила транспортное сообщение с внешним миром из-за коронавируса 20:05
В Петербурге установили место захоронения Хармса 20:02
Опровергнута информация, что Россию на "Евровидении" представит Панайотов 19:57
В Калуге учитель повалил ученика на пол, пытаясь выгнать его с урока 19:51
В Помпеях предположительно нашли останки Плиния Старшего 19:44
В Англии раскопали загадочную могилу с 42 связанными скелетами 19:39
Таинственный египетский артефакт всплыл у берегов Израиля 19:37
Во Франции отыскали 1000-летнюю королевскую резиденцию 19:34
Анна Попова: Эвакуируемые из Уханя граждане прошли карантин в Китае 19:18
Пикап Hyundai на базе нового Tucson проходит испытания морозом и снегом 19:09
Фотограф Киврин выиграл приз Международной ассоциации спортивной прессы 18:40
Путин примет верительные грамоты новых послов США, Великобритании и Китая 18:36
Отчим-тиран доставлен в отделение полиции в Москве 18:35
На калужском заводе будут выпускать защищенные смартфоны 18:35
Путин: Система образования для сирот и детей-инвалидов должна быть гибкой 18:31
Опрос: Россияне рассказали о своем отношении к интернету 18:23
Госдума в первом чтении приняла законопроект об аспирантуре 18:18
Министр промполитики Крыма отправлен в отставку 18:18
Путин обещал гражданство иностранным ученым 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 20:30
Рубрика: В мире

Пересядут на батарейки

Британия откажется от машин на дизеле и бензине
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)
После 2035 года в Британии невозможно будет купить автомобиль, который работал бы на дизеле или бензине. С витрин салонов исчезнут даже гибридные авто, а останутся лишь машины на водородном топливе и электричестве. Такое решение принято в рамках амбициозных планов Альбиона сократить число углеводородных выбросов до нуля к 2050 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Два года назад британское правительство объявило о планах запретить продажи дизельных и бензиновых автомобилей к 2040 году. Лондон даже выплатил местным властям по 40 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с выбросами. Это включало размещение рекламы экологических типов авто, а также поощрение использования общественного транспорта. Но впоследствии эксперты посчитали, что, если Альбион хочет стать "углеродно нейтральным" к 2050 году, переставать продавать машины на вредном топливе надо скорее. Вот премьер страны Борис Джонсон и решил перенести "день икс" на 5 лет, назвав это первым шагом в подготовке к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго в ноябре. Британские СМИ поддерживают климатические инициативы, но дружно хватаются за голову: сегодня на дизельные и бензиновые машины приходится почти 90 процентов продаж автомобильной отрасли. Хватит ли 15 лет на то, чтобы сделать их "зеленых" собратьев как минимум не дороже, а также обеспечить им подходящие условия вроде достаточного количества зарядочных станций? И где гарантия, что батареи у тех же самых электромобилей не будут столь же пагубными для природы, как выхлопы? Их же когда-то придется отправлять в утиль...

Тем временем на роль "зеленой экономики номер один" также претендует Франция. В 2017 году она тоже заявила о своем намерении запретить продажи авто на дизеле и бензине после 2040 года. А парламент Норвегии собирается запретить продажу машин на вредном топливе после 2025 года.

Блогеры выяснили, каким бензином экономичнее заправляться
В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците
Одобрены поправки об упрощении получения гражданства РФ
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам