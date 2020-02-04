После 2035 года в Британии невозможно будет купить автомобиль, который работал бы на дизеле или бензине. С витрин салонов исчезнут даже гибридные авто, а останутся лишь машины на водородном топливе и электричестве. Такое решение принято в рамках амбициозных планов Альбиона сократить число углеводородных выбросов до нуля к 2050 году.

Два года назад британское правительство объявило о планах запретить продажи дизельных и бензиновых автомобилей к 2040 году. Лондон даже выплатил местным властям по 40 миллионов фунтов стерлингов на борьбу с выбросами. Это включало размещение рекламы экологических типов авто, а также поощрение использования общественного транспорта. Но впоследствии эксперты посчитали, что, если Альбион хочет стать "углеродно нейтральным" к 2050 году, переставать продавать машины на вредном топливе надо скорее. Вот премьер страны Борис Джонсон и решил перенести "день икс" на 5 лет, назвав это первым шагом в подготовке к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго в ноябре. Британские СМИ поддерживают климатические инициативы, но дружно хватаются за голову: сегодня на дизельные и бензиновые машины приходится почти 90 процентов продаж автомобильной отрасли. Хватит ли 15 лет на то, чтобы сделать их "зеленых" собратьев как минимум не дороже, а также обеспечить им подходящие условия вроде достаточного количества зарядочных станций? И где гарантия, что батареи у тех же самых электромобилей не будут столь же пагубными для природы, как выхлопы? Их же когда-то придется отправлять в утиль...

Тем временем на роль "зеленой экономики номер один" также претендует Франция. В 2017 году она тоже заявила о своем намерении запретить продажи авто на дизеле и бензине после 2040 года. А парламент Норвегии собирается запретить продажу машин на вредном топливе после 2025 года.