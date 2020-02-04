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04.02.2020 20:27
Рубрика: В мире

Во Франции стало аномально тепло

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)
Многие французы в начале этой недели сменили свитера с плащами на футболки и безрукавки, запаслись солнцезащитными очками и отправились на пляж. Причем имели на это полное право: за сто с лишим лет, что здесь существует метеорологическая служба, в стране не сталкивались с необычной жарой, что пришла к французам в первые дни февраля.
Фото: Ольга Головко/РИА Новости Фото: Ольга Головко/РИА Новости
Фото: Ольга Головко/РИА Новости

Судите сами. На юго-западе в Стране Басков температура зашкаливала за психологический порог в 25 градусов. В Биаррице, на Атлантическом побережье, градусник днем показывал 26,6 градуса, в то время как рекордным стало местечко Камбо-ле-Бан, что в департаменте Атлантические Пиренеи. Там столбики термометров добирались до отметки в 27,8 градуса, что свойственно, как утверждают метеорологи, исключительно для летних месяцев - июля или августа. Жарко было на Лазурном Берегу, где температура не опускалась ниже 24 - 25 градусов. Небывалое тепло посетило центральные районы страны. В Париже воздух прогревался до 17 - 18 градусов, а в Лионе до 20.

Фото: Alain Henton / INRAP
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Столь необычный природный феномен в местной метеослужбе объяснили теплыми воздушными массами, пришедшими в Европу с юго-запада из субтропической Атлантики, а также мощным антициклоном, образовавшимся в Северной Африке. Эксперт-метеоролог Этьен Капикян считает, что нынешний температурный пик не связан с климатическим потеплением. Но то, что он оказался столь внушительным, по мнению эксперта, является проявлением климатических изменений.

В мире Европа Франция

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