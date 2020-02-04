Впервые человеку пересадили клетки сердца

Ученые из Японии впервые в истории успешно пересадили пациенту выращенные в лаборатории клетки сердца. Это может кардинально изменить регенеративную медицину, стать альтернативой пересадке сердца.

Сегодня для пересадки сердца требуется донорский орган, а это серьезная проблема. Иногда пациенту приходится довольно долго ожидать операцию. Но и после пересадки риск остается.

Во всем мире ученые работают над альтернативой донорскому сердцу. Идея в том, чтобы вместо полной замены органа имплантировать в поврежденные участки сердца клетки сердечной мышцы самого пациента. Для этого у него берут так называемые индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, а затем перепрограммируют в их эмбриональное состояние. На этом этапе их можно превратить в клетки любого органа, в том числе и сердечной мышцы. Кстати, за эту технологию в 2012 году была присуждена Нобелевская премия.

Такой метод уже был успешно опробован на свиньях. А следующим этапом стало его испытание на человеке. Полученные из стволовых клеток пациента клетки сердечной мышцы ученые Университета Осака под руководством профессора Йошики Савой разместили на биоразлагаемые листы, которыми "залатали" поврежденные участки сердца. На листах запускаются факторы роста, вызывая в сердце рост здоровых сосудов. Кстати, после операции сами листы полностью разлагаются. Преимущество новой технологии очевидно. Во-первых, такие стволовые клетки намного проще получить, чем целые сердца. Во-вторых, риск отторжения практически равен нулю, ведь клетки берутся у самого пациента... А первый больной с залатанным сердцем уже восстанавливается.