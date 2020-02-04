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04.02.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

Текст: Юлия Кривошапко
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. При перемещении за один раз свыше 100 тысяч долларов (или эквивалентных сумм) гражданин должен не только задекларировать ценный груз, но и подтвердить происхождение денег.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Как пояснили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, в качестве документов, подтверждающих происхождение средств, могут использоваться банковские выписки, которые формируются при совершении конверсионных операций, снятии денег со счета, выдаче кредита. Кроме того, доказательством могут служить документы о совершении гражданско-правовых сделок - наследования, дарения и т.п.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Без подтверждающих документов перемещение через границу крупных сумм не допускается.

Новые требования введены решением Евразийской экономической комиссии. Оно было утверждено в августе 2019 года с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - межправительственной организации, которая определяет мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Экономика ВЭД Правительство Минфин ФТС Таможенные правила

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