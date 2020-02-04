ВТО подтвердила отсутствие ограничений со стороны России на поставки украинских вагонов

В Минэкономразвития России удовлетворены решением апелляционного органа ВТО по спору, инициированному Украиной против России об импорте украинских вагонов и железнодорожного оборудования.

Апелляционный орган полностью подтвердил выводы третейской группы об отсутствии каких-либо систематических нарушений правил Соглашения ВТО о технических барьерах в торговле со стороны Российской Федерации, сообщает Минэкономразвития. Резкое снижение объемов импорта украинской железнодорожной продукции в Россию не было связано с действиями российских органов власти, на чем настаивала Украина, а стало следствием иных, в том числе экономических, причин.

Не согласившись с рядом выводов третейской группы относительно отказов в выдаче и приостановлении ранее выданных сертификатов, Апелляционный орган тем не менее также не нашел нарушений со стороны РФ. Он согласился с российскими аргументами о том, что необходимость защиты жизни и здоровья представителей государственной власти при исполнении своих обязанностей (в данном случае при проведении мероприятий в рамках процедур оценки соответствия, таких как выездной инспекционный контроль) должны приниматься во внимание, при этом важна сама угроза, а не конкретные случае нанесения вреда их жизни и здоровью.

Изучив все материалы дела, Апелляционный орган признал, что в них не содержится достаточных фактов для того, чтобы признать меры РФ нарушением правил ВТО.

Также подтвердились выводы третейской группы о том, что так называемое "непризнание" сертификатов на отдельную железнодорожную продукцию из Украины являлось нарушением Соглашения. Однако в этой части решение Апелляционного органа не повлечет за собой изменения основополагающих подходов к работе по сертификации.