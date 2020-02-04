Выгоревшие леса можно восстанавливать в 3-4 раза быстрее

Пожары уничтожают миллионы гектаров леса, для его восстановления требуются десятки лет. Российскими учеными создан метод, который позволит сократить это время в 3-4 раза. В его основе хорошая известная технология микроклонального размножения.

- Скажу сразу, что он не имеет ничего общего с генетическим клонированием, - сказал корреспонденту "РГ" руководитель проекта, директор НИИ экологии и биотехнологии Тамбовского госуниверситета Александр Гусев. - Напомню, что в природе есть половое размножение, где изменение признаков происходит за счет того, что родительские гены комбинируют в разных сочетаниях. Такой вариант выгоден природе, позволяет лучше приспосабливаться к изменениям среды. У нас другой принцип, мы из одной клетки растения получаем его абсолютные клоны. Точную копию родителя. А главное, микроклоны можно размножить в 3-4 раза быстрей, чем обычные саженцы.

Казалось бы, найден радикальный способ быстро восстанавливать легкие планеты. Однако у него помимо очевидных плюсов есть серьезные минусы. И главный - цена. Клон в десять раз дороже обычного саженца. Одна из причин - их высокая смертность, когда выращенные в стерильных условиях и не знавшие инфекций проростки попадают в почву и сталкиваются с реалиями природы. А тут их ждут самые разные вирусы. Они приводят к гибели 30 процентов саженцев, полученных довольно дорогим методом. Ученые НИТУ "МИСиС" и Тамбовского государственного университета совместно с партнерами из Питомнического комплекса Воронежской области предложили неожиданный вариант решения проблемы: использовать нанотехнологии.

- Фактически это нанокомпозиты, состоящие из серебра, а также оксидов графена и меди, - говорит Александр Гусев. - Получается своеобразная конструкция, где оксид графена является носителем, а находящиеся на нем серебро и медь "киллерами" инфекций. Они убивают до 95 процентов патогенных микроорганизмов и существенно усиливают рост растерий. Важно подчеркнуть, что нанопрепараты не токсичны для самих растений.

Не имеющие аналогов нанопрепараты могут быть востребованы во многих странах, в том числе США, Канаде, Испании

Насколько такая технология сделает саженцы дешевле? Смогут ли они вытеснить растения, выращенные традиционным методом? По мнению Гусева, все зависит от того, где будут высаживать клоны. "Хотя благодаря нашей технологии их стоимость существенно упадет, но им все равно будет непросто соперничать с обычными саженцами при масштабной высадке растений, - говорит ученый. - Тут семенное размножение вне конкуренции. Наша ниша - быстрое восстановление относительно небольших площадей, скажем, выгоревших после пожаров. Или в городах, где надо быстро озеленить небольшие территории. Уже за 3-4 месяца можно получить здоровые растения".

Разработанные российскими учеными нанопрепараты могут быть востребованы во многих странах, в том числе в США, Канаде, Испании, Италии.