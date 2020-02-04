За какие фильмы теперь дают "Оскар"

Все премии - несовершенны - и это не секрет. Всегда найдется множество несогласных с голосованием экспертов и решением жюри. Однако, все это не умаляет важности престижных призов и эмоционального накала в ожесточенной борьбе за них. Любопытно, но существует термин Oscar bait - так обозначают конъюнктурные фильмы, специально снятые так, чтобы получить главную премию киномира. В разные времена конъюнктура была своя.

Так, когда "Оскар" получали фильмы "Влюбленный Шекспир" или "Король говорит" - налицо была тяга аудитории к экранизациям и костюмным историческим драмам. Когда самую престижную кинонаграду вручали таким лентам, как "Лунный свет" или "12 лет рабства" - также несложно отследить тенденции. Как и в случае, когда женщина-режиссер Кэтрин Бигелоу получила высшую кинонаграду за картину "Повелитель бури". Какие настроения и предпочтения в этом году? Какой выбор киноакадемиков символизирует "Оскар 2020"? Уже в ночь с 9 на 10 февраля станут известны лауреаты, но даже сами номинанты могут многое прояснить в отношении времени, в котором мы живем. Посмотрим поближе - кому могут дать сейчас "Оскар" и за что.

Напомним, что не так давно мы радовались, что впервые за долгое время три фильма с российским участием попали в шорт-лист номинаций на премию "Оскар". Увы - ни одной из трех наших картин в окончательных номинациях нет. Ни анимационного фильма Константина Бронзита "Он не может жить без космоса", ни документальной ленты российского режиссера Виктора Косаковского "Акварела" (она, правда, выдвигалась не от нашей страны). Фильм "Дылда" Кантемира Балагова, рассказывающий о судьбе женщин в военное время, мог украсить собой номинацию "Лучший иностранный художественный фильм". Однако, киноакадемики "Дылду" не выбрали. В эту номинацию на "Оскар" попали ленты "Паразиты" (Южная Корея), "Боль и слава" (Испания), "Отверженные" (Франция), "Страна меда" (Македония) и "Тело Христово" (Польша). Больше всего шансов получить "Оскар" у "Паразитов" - фильм режиссера Пон Чжун-Хо в 2019 году завоевал на Каннском кинофестивале главную награду "Золотую Пальмовую ветвь". Это кино о противостоянии богатых и бедных, о расслоении сегодняшнего мира. Причем, фильм обманчиво кажется похожим на телевизионную комедию - ситком: вся история рассказана с юмором, перерастающим из обычного - в черный. "Паразиты" стали первой южнокорейской картиной, одновременно претендующей на награды в категориях "Лучший фильм" и "Лучший иностранный художественный фильм" (всего у фильма в этом году шесть номинаций на "Оскар"). Лента "Боль и слава", снятая киноклассиком Педро Альмодоваром, рассказывает о мучениях каждого творца, о болезненной зависимости от признания и о желании положить на алтарь творчества все самое сокровенное. "Отверженные" - жесткая и реалистичная история о мигрантах в Европе - в данном случае во Франции - с которыми не могут справиться власти. Документальная картина "Страна меда" - история пчеловода, привлекает внимание и тем, что поднимает экологические проблемы. А "Тело Христово" рассказывает о человеке с судимостью, который "нелегально" становится пастором. Лента поднимает вопросы веры и прихода к ней людей, переживших страшную трагедию.

Всего на церемонии вручат "Оскар" в 24 номинациях. То, насколько был урожайный год в области кино, подтверждает тот факт, что за обладание самой престижной премии в номинации за "Лучший фильм" претендуют девять картин: Это - "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды… в Голливуде", "Паразиты" и "Форд против Феррари". "Джокер" при этом - фаворит киноакадемиков - у фильма Тодда Филлипса 11 номинаций на "Оскар". По 10 номинаций у картин "Ирландец", "Однажды… в Голливуде" и "1917". Режиссер "Ирландца" Мартин Скорсезе претендует на "Оскар" и за лучшую режиссуру. Кстати - уже в девятый раз(!) Помимо Скорсезе на звание лучшего режиссера предлагаются такие фавориты киноакадемиков, как Пон Чжун-Хо ("Паразиты"), Тодд Филлипс ("Джокер"), Сэм Мэндес ("1917") и Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде").

О чем названные картины? Коротко - о каждой. "Ирландец" - гангстерская сага, длинной почти три с половиной часа, сделана для стримингового сервиса Netflix. Самый большой интерес вызвала технология омоложения звезд для этого фильма - Роберта де Ниро, Аль Пачино и других. Интерес к технологиям потеснил у многих зрителей желание понять смысл картины - увы.

К сожалению, ленту Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" не смогли посмотреть российские зрители. Она с юмором рассказывает о том, как маленький мальчик во время второй мировой войны сумел победить в себе Гитлера. "Джокер" - рассказ об одном персонаже знаменитой Вселенной комиксов DC, главном враге Бэтмена. Лента по стилистике вырывается из вселенной комиксов. Многие ее ругают за излишний крен в сторону проблем социальных. Но многие за это же и хвалят. "Маленькие женщины" - новая экранизация популярного романа-бестселлера. Сирша Ронан, сыгравшая в нем главную героиню - претендентка на "Оскар" за "Лучшую женскую роль". Костюмная мелодрама сделана очень качественно. Идти на нее лучше с запасом носовых платков. "Брачная история" Ноа Баумбака - про любящих друг друга людей, которых время, обстоятельства и окружающие подталкивают к разводу. Главные роли в этом искреннем фильме об отношениях, исполнили Адам Драйвер и Скарлетт Йоханнсон. Оба - также в "актерских" номинациях на "Оскар". Проблема невозможности людей жить вместе в наше стремительное время показана в картине с пугающей откровенностью. "Однажды в… Голливуде" - новая работа Квентина Тарантино с Леонардо Ди Каприо (также - в актерской номинации) и Брэдом Питом в главных ролях. Фильм - оммаж старому Голливуду, снятый в типичном стиле Тарантино - то есть с драками, кровью и шокирующими сценами. "Форд против Феррари" - драма, которая относится и к спортивным, и к биографическим фильмам. Она - о конкуренции, и близка трудоголикам, бизнесменам и даже политикам. Фильм" 1917" Сэма Мендеса показывает, что военная тема всегда актуальна. Один день и одна ночь страшной войны. Совсем молоденьким солдатам доверили выполнить важнейшее поручение. Однако с того пути, которым они пойдут, никто не возвращался живым...Лента недавно получила награду как лучший фильм на "Золотом Глобусе". Повторится ли ее триумф на "Оскаре" - этот вопрос многих интересует.

Фото: REUTERS/Lucy Nicholson

Кстати

Фильмы "1917" Сэма Мендеса и "Маленькие женщины" Греты Гервиг как раз вышли в российский прокат на прошлой неделе. К церемонии вручения "Оскара" можно успеть их посмотреть. Лента "Тело Христово" выходит в России 19 февраля, но только на интернет-ресурсах. "Ирландца" и "Брачную историю" рекомендуем смотреть на Netflix. Ленты "Однажды в… Голливуде" и "Форд против Феррари" были в российском прокате, и сейчас есть в онлайн-кинотеатрах. Там же можно найти такие фильмы, как "Паразиты", "Боль и слава" и "Отверженные".

Между тем

Онлайн-кинотеатр Okko будет официально транслировать 92-ю церемонию вручения наград премии "Оскар" на территории России. Ведущими эксклюзивной трансляции станут звезды кино и телевидения Петр Фадеев, Юлия Пересильд и Сергей Бурунов. Прямой эфир будет доступен для всех подписчиков Okko бесплатно в ночь с 9 на 10 февраля. Старт трансляции - в 02:30 10 февраля. Полная запись церемонии вручения премии "Оскар" будет доступна в Okko до марта. Кроме того, в феврале в сервисе появится 90-минутная версия церемонии, специально подготовленная Американской киноакадемией.