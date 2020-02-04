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За музыку "ВКонтакте" не нужно платить отдельно. Ее включили в подписку

Текст:   Антон Благовещенский
04.02.2020,  
16:54
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Mail.ru Group включила доступ к музыкальным коллекциям "ВКонтакте" и сервиса Boom для владельцев многофункциональной подписки Combo. Сама стоимость подписки останется прежней.

Музыку можно будет слушать без рекламы, в фоновом режиме, сохранять офлайн. Чтобы активировать доступ к музыке, нужно привязать аккаунт "ВКонтакте" в личном кабинете Combo. Кроме того, предусмотрена возможность оформить подписку непосредственно в соцсети.

Кроме того, пользователи, оформившие Combo, получат доступ к контенту онлайн-кинотеатра Okko - также без изменения ее стоимости. В Okko доступно около 10 тысяч фильмов и сериалов.

Mail.ru Group выпустила свою "умную" колонку

Стоимость подписки Combo составляет 199 рублей в месяц (отдельный доступ к Boom стоит 149 рублей в месяц). Она позволяет заказывать еду со скидкой в Delivery Club, пользоваться каршерингом по сниженным ценам, делать покупки в супермаркетах с дисконтом. Кроме того, в облачном хранилище Mail.ru предоставляется 15 гигабайт дополнительного места.

Аналог Combo есть у "Яндекса" - подписка "Яндекс.Плюс". Ее обладатели за 169 рублей в месяц могут пользоваться доступом к музыке, фильмам и сериалам на "Кинопоиске", арендовать авто, ездить на такси и заказывать еду со скидкой, покупать товары в маркетплейсе "Беру" с бесплатной доставкой.

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