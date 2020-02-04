Жизнь в национальных парках своеобразна. С одной стороны, люди каждый день видят уникальные ландшафты, вдыхают свежий воздух, купаются в чистейших озерах, видят птиц и зверей, занесенных в Красную книгу, а с другой, не могут самостоятельно поправить забор, поставить беседку, вырыть колодец... Да даже посадить новое плодовое дерево становится проблемой, так как оно может нанести вред исконной флоре заповедника.

В национальном парке мусорить нельзя. Но жители не понимают, куда же свозить отходы, особенно если нацпарк на острове. Фото: РИА Новости

А уж со строительством новых школ, поликлиник и больниц вообще беда. Для возведения социальных объектов требуется экологическая экспертиза. Получить ее практически невозможно.

На территории нацпарков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб экологии, а люди, которые владеют домами и постройками на территории особо охраняемых природных территорий, не могут оформить землю в собственность.

В весеннюю сессию сенаторы хотят внести в Госдуму законопроект, который сможет облегчить условия владения недвижимостью жителям тех городов, поселков, сел, которые оказались в границах национальных парков.

Как рассказал "РГ" глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров, одна из главных задач - это дать возможность людям приватизировать свои земельные наделы.

Для решения этой проблемы есть несколько путей. "Рассматривается возможность выделить зоны с обычным правовым режимом, уточнить границы нацпарков или передавать участки в аренду на 49 лет", - уточняет Майоров. Самый понятный вариант - это выделить в нацпарках зоны населенных пунктов, где будет действовать общее законодательство РФ, обеспечивающее нормальную жизнь людей.

Но при этом нужно четко закрепить, что из нацпарков "вырезаются" именно населенные пункты, без прихватывания рядом расположенных лесов и озер.

Получить экологическую экспертизу жителям заповедников практически невозможно

Дом под снос

"Росреестр поддерживает предложение решить накопившиеся проблемы граждан, проживающих на территории национальных парков, а также необходимость законодательного урегулирования таких вопросов, как снятие запрета на предоставление земельных участков и введение возможности строительства социальных объектов и жилых домов в границах населенных пунктов.

При этом очень важно соблюсти баланс интересов граждан и необходимость защиты дикой природы и уникальных природных комплексов", - считает заместитель руководителя Росреестра Вячеслав Спиренков.

Но вот в Общероссийском народном фронте думают по-другому.

Модератор тематической площадки ОНФ "Экология", депутат Госдумы Николай Будуев признает, что необходимость внесения изменений в законодательство существует, нередко граждане лишаются возможности оформления прав на свои участки после того, как территория объявляется национальным парком.

Но и введение "специальных участков" проблемы не решит, уверен депутат.

"Настораживает обсуждаемое предложение закрепить за дирекциями нацпарков полномочия оформлять разрешения на строительство, что создает предпосылки для появления коррупционных схем", - считает Будуев.

Вести бизнес на особо охраняемых территориях легально очень сложно. Фото: Владимир Байкальский/ ТАСС

На местах

Рыба не ловится, картошка не растет

Проблема имущественных отношений - тема № 1 для жителей Алеутского района Камчатского края. В районе единственный населенный пункт - это село Никольское на острове Беринга. Там же расположен заповедник "Командорский" им. С.В. Маракова. Сейчас решается вопрос о преобразовании заповедника в национальный парк. И режим национального парка должен распространиться на весь остров. Население и местные власти это категорически не устраивает. По мнению местной жительницы, главреда газеты "Алеутская звезда" Галины Жихоревой, если произойдет смена статуса, то даже отходы люди не смогут выбросить. В правительстве Камчатского края считают, что из-за включения севера острова Беринга с Алеутским районом в состав нацпарка часть местных жителей потеряет работу: закроется одно из крупнейших здешних предприятий - Алеутский рыбокомбинат.

Аналогичная ситуация складывается в Прибайкалье. В границы Прибайкальского национального парка могут попасть 72 населенных пункта, в которых проживают около 12 тысяч человек. Острее всего на эти перспективы реагируют на острове Ольхон. В июне прошлого года более 600 жителей поселка Хужир (самого крупного на острове) вышли на митинг протеста. Они требовали исключить из территории природного парка захоронения, дороги и прочие объекты.

Жители боятся, что, попав в границы нацпарка, они не смогут разводить огороды, что за разрешением построить дом или сарай придется обращаться в Минприроды России.

У ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" другая позиция. Там считают, что вхождение в национальный парк, наоборот, благо для селян. По словам директора госучреждения Умара Рамазанова, закон об ООПТ как раз разрешает косьбу, пастьбу, сбор дикоросов. "Если мы исключим поселения из границ Прибайкальского нацпарка, они сразу окажутся в резервации. И тогда точно их жители не смогут ни дрова нарубить, ни корову за границы поселения выгнать", - говорит Рамазанов.

Жить в заповедных местах можно пока без права собственности на землю. Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Подготовили Екатерина Дементьева, Татьяна Дмитракова