Академик Чучалин назвал явные признаки поражения коронавирусом

Заболевания, вызываемые коронавирусами, в большинстве случаев протекают легко, а симптомы на начальной стадии схожи с симптомами ОРВИ и гриппа, - сообщил ведущий пульмонолог России, директор НИИ пульмонологии, академик РАН Александр Чучалин. При этом у больных, зараженных новым коронавирусом, отмечались определенные симптомы, указывающие на серьезность развивающихся осложнений со стороны легких.

"Такие признаки, как насморк, повышение температуры, общая слабость характерны для многих вирусных респираторных инфекций. Особое внимание нужно обращать на возникающую одышку - это свидетельствует о том, что инфекция затронула нижние дыхательные пути, отвечающие за воздухообмен, и их функция нарушена. Это происходит и в случае заражения новым коронавирусом, и гриппом", - сообщил Александр Чучалин.

Он отметил, что нарастающая одышка - очень грозный симптом, требующий немедленного интенсивного лечения. При этом и в случае гриппа, и при коронавирусной инфекции пневмония развивается не у всех заболевших - это зависит от состояния иммунной системы человека, в том числе специфического иммунитета слизистых дыхательных путей. "Специфического лекарства, которое бы доказательно действовало на новый коронавирус, не существует, - отметил академик. - Пациентам с вирусной пневмонией, сопровождающейся угнетением функции легких, требуется искусственная вентиляция. Одновременно необходимо назначение мощных антибиотиков".