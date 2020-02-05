Авиакомпаниям могут компенсировать потери от ограничения полетов в Китай

Российским авиакомпаниям могут компенсировать из госбюджета потери от ограничение рейсов в Китай, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

"По поручению правительства Минтранс 3 февраля расчеты сделал, направил в Минфин и правительство", - сказал Дитри в кулуарах национального выставки и форума гражданской авиации NAIS - 2020 в среду, 5 февраля.

Далее расчеты должен посмотреть Минфин и подать свои предложения, пояснил министр.

Он также отметил, что вопрос о полном закрытии авиасообщения между Россией и Китаем сейчас на повестке дня не стоит.

Авиасообщение между Россией и Китаем было ограничено из-за эпидемии коронавируса в Китае с конца января. В частности, приостановлены чартерные рейсы из России в Китай. Также с 1 февраля было ограничено регулярное авиасообщение. На данный момент действуют только четыре рейса "Аэрофлота". Также несколько рейсов выполняется китайскими авиакомпаниями. Они прибывают в терминал F аэропорта Шереметьево.