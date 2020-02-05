Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

Похоже, звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками известных банков, станет меньше.

Крупнейшие банки и мобильные операторы из "большой четверки" нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники. По словам экспертов, технологическое решение позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам.

Сегодня мошенники активно практикуют подмену собственных номеров на официальные номера банков, чтобы связываться с клиентами от имени кредитной организации. Цель - похитить деньги клиентов. Только за июнь-август 2019 года ЦБ направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали звонки банковским клиентам. Подмена номеров была выявлена в 198 случаях. Число выявленных несанкционированных транзакций в 2018 году выросло почти на треть, до 417 тыс., а средняя сумма одной операции составила 3,3 тыс. рублей.

Операторы уже протестировал платформу для определения разных видов мошенничества. Во время звонка отправляется запрос к системе банка с вопросом, действительно ли сейчас совершается вызов с этого банковского номера. Если система не подтверждает вызов, антифрод-платформа определяет звонок как рискованный и отправляет соответствующее уведомление в банк.

Но при этом сами звонки платформа не блокирует. Такое решение должен принять сам банк, сообщает РБК.