Беларусь и Курская область обсудили ход сотрудничества

Совместная рабочая группа по сотрудничеству Беларуси и Курской области обсудила перспективы взаимодействия в сельскохозяйственной, промышленной и гуманитарной сферах. Как сообщили в Посольстве Беларуси в России, заседание рабочей группы состоялось в формате видеоконференции под председательством министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана и губернатора Курской области Романа Старовойта.

Приветствуя участников видеоконференции, Константин Шульган отметил, что Беларусь готова активизировать торгово-экономическое сотрудничество с Курской областью как за счет увеличения взаимовыгодных поставок товаров, так и за счет реализации совместных проектов, в том числе в производственной кооперации. Он выразил надежду, что заседание придаст импульс всестороннему взаимодействию между Беларусью и Курской областью.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подчеркнул, что за 18 лет со дня подписания соглашения между администрацией Курской области и правительством Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве удалось выстроить надежные и долгосрочные связи.

Первый зампредседателя комитета по экономике и развитию Курской области Ирина Таратина рассказала, что предприятия промышленности и АПК сегодня активно работают с белорусскими партнерами, есть и совместные предприятия. В областном центре строится "белорусский квартал" - на сегодня уже сданы три дома. Также в регионе много торговых точек, в которых предлагаются товары белорусского производства.

"Будем сотрудничать и в спортивной, культурной, образовательной сферах. Этот год объявлен в Курской области Годом здоровья, мы предполагаем установить новые связи в системе здравоохранения, также можем предложить высокотехнологичные услуги нашего онкоцентра", - добавила Ирина Таратина.

К слову

По итогам 11 месяцев 2019 года товарооборот Беларуси с Курской областью составил $154,5 млн и по сравнению аналогичным периодом 2018 года увеличился на 23,6%. Основу экспорта составили: нити комплексные синтетические, калийные удобрения, гербициды, грузовые автомобили, гравий, щебень и др.