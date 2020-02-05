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05.02.2020 19:21
Рубрика: Экономика

Белоусов: Компенсация инвествычета не должна применяться к крупным компаниям

Текст: Владимир Кузьмин

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что компенсация регионам налогового инвестиционного вычета не должна применяться к крупным компаниям. Правительство настроит механизм таким образом, чтобы поддержка шла малому и среднему бизнесу, а не для возмещения вложений крупных российских компаний, заявил он на совещании у президента. Для них будет работать закон о защите и поощрении капиталовложений

- Не должно быть следующего, как у нас есть в одном из регионов, когда 30 миллиардов рублей вычета пошло одной уважаемой компании, которая там осуществляет крупный проект, а мы в соответствии с правилами должны будем 20 миллиардов рублей автоматически компенсировать из бюджета, - привел он пример, не называя никого конкретно.

Белоусов: Задача экономической части Послания - запуск инвестиционного цикла

Компенсировать из федерального бюджета регионам две трети выпадающих из-за предоставления ими бизнесу инвестиционного налогового вычета доходов глава государства предложил в Послании Федеральному Собранию.

Регионы будут применять вычет самостоятельно, но, подчеркнул Белоусов, компенсацию они получат при трех условиях. "Во-первых, объем проектов будет ограничен сверху для того, чтобы это были проекты прежде всего малого и среднего бизнеса", - заявил первый зампред правительства.

Во-вторых, в регионах должны быть созданы ключевые институты, обеспечивающие комфортность защиты инвестора - так называемый инвестиционный стандарт. В-третьих, у региона должен быть портфель проектов, определяющий спецификацию профиля субъекта Федерации.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Вице-премьеры

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