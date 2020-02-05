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05.02.2020 17:56
Рубрика: Власть

Белоусов: Задача экономической части Послания - запуск инвестиционного цикла

Текст: Владимир Кузьмин

Вклад выполнения Послания президента в рост ВВП в текущем году может достичь одного процентного пункта, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов. "И 1,6-1,7 в следующем году. Мы считаем, что это вполне достаточно для аккуратного постепенного разогрева рынков с выходом уже в 2021 году на 3-процентную траекторию роста ВВП", - заявил он на совещании у президента.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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По словам Белоусова, ключевая задача, поставленная в экономической части Послания, - запуск инвестиционного цикла. Если в прошлом году за три квартала рост инвестиций составил 0,7 процента, то в текущем году показатель должен составить 5 процентов, а в 2021 году - не менее 6. Только в таком случае, подчеркнул первый вице-премьер, объем инвестиций в 2024 году достигнет поставленного целевого значения в 25 процентов ВВП. "Решить поставленную задачу можно, дав ответ на три главных вопроса: ускорение роста рынков, снижение рисков инвесторов, наличие и стоимость "длинных" денег", - заявил он.

Реализация мер по поддержке экономики потребует дополнительного внимания к поддержанию макроэкономической стабильности, поскольку в экономику будут поступать значительные средства. "Потребуется тонкая, буквально филигранная, совместная работа правительства и Банка России, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции", - сказал Андрей Белоусов. Для этого правительства и ЦБ договорились создать постоянно действующий механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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