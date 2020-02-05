БМП Т-15 с боевым модулем АУ-220М примет участие в параде 9 мая

Тяжелую боевую машину пехоты Т-15 "Армата" с новейшим модулем АУ-220М можно будет увидеть 9 Мая на Красной площади. Она примет участие в юбилейном Параде Победы.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных в индийском городе Лакхнау. Там проходит XI Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo 2020. В Индии представят натурный образец автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М калибра 57 миллиметров, сообщает пресс-служба "Уралвагонзавода".

АУ-220М - необитаемый пушечно-пулеметный модуль. Его используют для различных БМП - на платформах "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг". Модулем можно вооружить также корабли малого водоизмещения и катера. Дальность стрельбы - 14,5 километра, максимальная скорострельность - 80 выстрелов в минуту. Пушечно-пулеметный модуль имеет круговое вращение. Все это дает возможность уничтожать не только наземную легкобронированную технику и укрепления, но и дроны, низколетящие самолеты и вертолеты.