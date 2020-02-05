Более 50 человек пострадали при жесткой посадке самолета в Стамбуле

В сети появились кадры с места катастрофы пассажирского лайнера авиакомпании Pegasus Airlines, приземление которого в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен закончилось внештатной ситуацией.

Среднемагистральный самолет A320 NEO, прилетевший сегодня внутренним рейсом из курортного города Измир, не только выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, но и развалился на три части, врезавшись в ограждение. Кроме того, на борту вспыхнул пожар.

К счастью, обошлось без жертв.

Минтранс республики уже подтвердил: все 177 пассажиров, включая двоих детей и шестерых членов экипажа - выжили. При этом, по последним данным, пострадали 52 человека - все они были госпитализированы.

Бригада из 32 карет "скорой" прибыла на место максимально оперативно. Большинство пассажиров смогло выбраться из самолета самостоятельно.

Пока нет данных о том, граждане каких стран летели этим рейсом.

По одной из основных версий, причиной аварии мог стать сильный ветер. Генпрокуратура провинции Анталья уже возбудила уголовное дело по факту катастрофы.

Как передает турецкий телеканал NTV, все рейсы в стамбульском аэропорту временно прекращены, воздушный порт закрыт, изменения в расписании можно отследить на его сайте.