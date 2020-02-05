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05.02.2020 01:30
Рубрика: В мире

Более 950 полицейских были убиты в Мексике за два года

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Не менее 953 сотрудников полиции были убиты в Мексике при исполнении служебных обязанностей с 1 января 2018 года по 31 января 2020 года. Такие данные распространила во вторник неправительственная организация Causa Comun ("Общее дело").

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Отмечается, что 482 человека работали в муниципальной полиции, 413 - в региональной, 58 - в федеральной. Больше всего полицейских было убито в штатах Гуанахуато, Герреро, Мехико, Мичоакан, Пуэбла и Халиско, пишет ТАСС.

В Causa Comun подчеркивают, что полицейские Мексики оказались в очень печальной ситуации, так как для них риск быть убитыми в четыре раза выше, чем для обычных граждан. В организации считают, что власти пренебрежительно относятся к сотрудникам полиции и не обеспечивают их необходимыми для работы ресурсами и оборудованием, а убийство стража порядка часто остается безнаказанным.

По данным исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности, в 2019 году в Мексике было совершено не менее 35,5 тысячи умышленных убийств. Речь идет о рекордном числе преступлений такого рода за все время их учета на федеральном уровне.

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