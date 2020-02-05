Буллит Ковальчука принес победу "Монреалю" над "Нью-Джерси"

Российский нападающий Илья Ковальчук принес победу "Монреалю" в гостевом матче против "Нью-Джерси". На счету олимпийского чемпиона решающий буллит.

Илья Ковальчук и его "Монреаль" гостили у "дьяволов" из Нью-Джерси. Российский форвард выступал за эту команду и большой любви у публики не снискал, и частенько местные болельщики встречали его оглушительным свистом.

Матч для "Монреаля" складывался не слишком удачно - команда уступала 0:3, но затем смогла четырежды поразить ворота "дьяволов". Сохранить победный счет до финальной сирены не удалось, и победитель определялся в серии буллитов.

Вторым в составе "Монреаля" послематчевый штрафной бросок исполнял Ковальчук. Под свист трибун он реализовал свою попытку. А затем характерным жестом попросил у зрителей тишины.

В самом матче Ковальчук очков не набрал, проведя на площадке более 20 минут. "Монреаль" продолжает погоню за местом в плей-офф.

Одними из главных героев матча между "Колорадо" и "Баффало" стали российские игроки "лавин" Валерий Ничушкин и Никита Задоров. "Эвеланш" победили - 6:1, а Ничушкин забросил шайбу и отдал две голевые передачи. На счету Задорова гол и результативная передача.

"Даллас" несмотря на гол Дениса Гурьянова и голевую передачу Александра Радулова уступил в овертайме "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:4.