Инна Яцко из Ростовской области без знания английского языка покорила Америку, раскрутила в США бизнес и... сбежала от удручающего американского благополучия в российскую провинцию. Здесь она с нуля запустила производство обуви ручной работы, и теперь к ней обращаются даже российские звезды.

Ее "хотюнчики"

В США Инна попала "за компанию". Однокурсница выходила замуж за американца, но боялась уезжать в чужую страну одна. Подруга предложила Инне лететь за океан вместе.

Практически не зная английского, Инна прикинула список возможных вопросов, вызубрила ответы и успешно прошла собеседование в посольстве. В США она даже смогла устроиться на работу: эмигрантку из России взяла китаянка, которая сама переехала в Америку и открыла закусочную.

- Я пришла с подругой. Та сидит сзади, а я пытаюсь беседовать, делаю вид, что все понимаю, говорю невпопад "йес", "ноу". Хозяйка видит все это и обращается к моей подруге: мол, объясни Инне, что я жду ее завтра на работу к 8.00.

Потом я нашла еще одну работу в маленькой кафешке-магазинчике. А когда там сменился хозяин, то убедила нового владельца сделать меня менеджером, - вспоминает Инна.

Дальше - больше. У хозяина начались финансовые проблемы, и Инна предложила продать ей бизнес. Будущий супруг Сергей, с которым девушка познакомилась в США, поддержал идею. Инна сразу перезапустила процесс. Выручка увеличилась втрое, бизнес выстрелил, но ожидаемого удовлетворения не было.

Скучная и предсказуемая жизнь в Америке угнетала. Там мне не хотелось вообще ничего

- Я отчетливо поняла, что все это время безумно тосковала по России. Скучная и предсказуемая до мелочей жизнь в Америке угнетала. Это трудно объяснить. Мама в России никак не могла понять, почему мы хотим уехать оттуда, где нам спокойно живется. А нас тянуло к настоящей жизни. В России у меня было много "хотюнчиков", а там не хотелось вообще ничего.

Уважаемая уборщица

Вернувшись на родину, Инна и Сергей купили квартиру в Ростове и решили попробовать себя в новом бизнесе. Сергей даже поработал на ростовских обувных фабриках, чтобы изучить процесс изнутри. После этого оба пришли к выводу о том, что налаживать процесс производства нужно по-своему.

- Мы хотели избежать атмосферы, которая царила на других фабриках. Там из-за нормы выработки возникали постоянные конфликты и негатив. Да и обувь не отличалась высоким качеством. Мы понимали, что к нам на работу будут приходить люди с тех же фабрик, и работать они будут так, как привыкли. Лучше уж научить новых сотрудников. К тому же и Ростов разочаровал. Нужно было потратить два часа времени, чтобы по пробкам приехать в гости к знакомым из одного района города в другой. Решили обосноваться в моем родном Пролетарске под Ростовом, - рассказывает Инна.

Сейчас у Инны трудится 60 человек. Фото: Тагир Раджавов

Я пытаюсь найти скрытый смысл организации производства в глубинке. Дешевая рабсила? Дешевая аренда?

- Аренда действительно обходится дешевле, а вот зарплаты у нас не меньше, а возможно, и больше, чем в Ростове, - говорит Инна. - Если нужны ответственные специалисты и хорошее качество, на зарплате экономить нельзя, иначе обувь получится тяп-ляп. И потом, я очень люблю и уважаю своих сотрудников. Например, я понимаю, что от труда нашей уборщицы зависит наше здоровье. Поэтому она здесь - уважаемый человек. Наши продавцы тоже важные люди. Это ведь продавцы радости. Они лучше всех знают, как подобрать обувь покупателю и подарить ему положительные эмоции. А наши сапожники? Да это настоящие герои! - рассказывает Инна.

Она вспоминает, как все начиналось с небольшой неотапливаемой мастерской, где работали всего четыре человека. Но производство быстро расширялось. По словам Инны, главное отличие бизнеса в Америке и в России заключается в том, что российскому предпринимателю проще найти не занятую или не полностью занятую нишу и развернуться в ней по полной. Вот эта-то свобода и грандиозные перспективы привлекают.

Сапоги для Эвелины

Бизнесу помог нестандартный прием. Инна выложила снимки своей продукции в "Инстаграм" и обратилась к российским звездам.

- Я писала им письма, - вспоминает Инна. - Не о том, как нам сложно, а о том, какие мы крутые. Откликнулась Эвелина Бледанс. Написала, что ей понравилась обувь. Мы отправили ей две пары. Эвелина сделала фото, выложила на своей странице, рассказала о нас. Сразу пошел шквал заказов. Потом была переписка с другими звездами. С Грачевской, например, с девочками из "Ранеток". И уже мы сами выбирали известных личностей для сотрудничества. Сейчас у Инны трудится 60 человек, но она все равно активно участвует в процессе. Проверяет, пакует, общается с клиентами, продает...

- И так будет всегда. Я понимаю, что если уйду, все начнет рушиться. Надо быть постоянно в настоящей работе "на земле". А то есть много таких, как я их называю, "московских бизнесов". Люди соберутся, посовещаются, поставят задачи, нарисуют графики, а дела не сделают.