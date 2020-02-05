Чем заменить банковский вклад для роста своих накоплений

Настроения на мировых рынках капитала меняются молниеносно. Только что казалось, что все мирно, спокойно и доходно, как биржи тут же оказываются под продажами.

Специально для "Российской газеты" Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", оценила ситуацию на рынке и определила, какие активы наиболее привлекательны для сбережений россиян.

Если в январе мы говорили о том, что ЦБ сохраняет настрой на смягчение денежно-кредитных условий, то сейчас не все так однозначно. Скорее всего, ключевая ставка пока сохранится на уровне 6,25% годовых.

Но российские банки могут продолжать плавно сокращать ставки по рублевым депозитам по инерции и в ожидании того, что чуть позже глобальные ставки все же будут сокращены. С валютными депозитами и так все понятно, поскольку тут показатели доходности уже и не разглядеть. Так что привычно доходного и простого инструментария для сохранения и приумножения средств россиянам не хватает.

Заработать на валюте

Рублевые банковские вклады можно заменить на валюту. Как ни крути, доллар был, есть и остается прочным. Покупать в расчете на бурное его подорожание, конечно, сейчас не стоит, но если есть задача уберечь деньги от инфляции и подобрать для этого надежный инструментарий, доллар неплохо подойдет.

Собрать валютную корзину сбережений можно привычным образом, чуть изменив пропорции: 30% в долларах, 25% в евро, остальное в рублях. Присматриваться к альтернативным валютам вроде фунта и юаня можно, если позже стоит задача в той же валюте и тратить.

Прогноз: Доллар в феврале проторгуется в коридоре 62,50-65,50 рубля, евро - 68,35-71 рубля.

Заработать на бирже

Сейчас начинающему инвестору предлагается множество биржевых вариантов сохранения и приумножения средств. Для того чтобы поработать с ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) или ПИФами, не нужно иметь большой багаж узкоспециальных знаний. Брокер или сама биржа быстро научат основам.

Если захочется двигаться дальше, путей открыто множество, но начать можно и без детального обучения. В прошлом году МосБиржа отмечала шквал интереса россиян к ИИС, что и понятно - в составе продукта много преференций, главное, суметь ими воспользоваться.

Прогноз: Индекс МосБиржи будет удерживаться в течение февраля в пределах 3012-3200 пунктов, индекс РТС - в границах 1487-1600 пунктов.

Заработать на золоте

Золото и иные драгметаллы - это инструмент для инвестиций, который подойдет терпеливым. Не раз уже говорилось о том, что золото способно отлично показать себя на отрезке от пяти лет и дальше. За 2019 год цена золота выросла на 18%.

Прогноз: Согласно ожиданиям на 2020 год, золото продолжит подъем, цель - $1600-1650 за тройскую унцию.

Но есть еще и палладий с платиной, которые обновляют рекорды почти ежедневно, и потенциал повышения цены не исчерпан. Инвестировать в такие активы можно через ПИФы или фонды ETF - брокер поможет.

Покупка золота в виде инвестиционных монет будет интересна тем россиянам, которые хотят попробовать что-то новое в инвестировании. Отечественная монета "Георгий Победоносец" доступна по цене, в хранении нет ничего сложного, ее можно продать там же, где купили.

Интересный факт: золотая инвестиционная монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей, весом чистого металла 7,78 гр. и 999 пробы, по данным "Альпари Голд", с 2006 года по 4 февраля 2020 года выросла с 4 500 рублей до 26 600 рублей - рост составил 590%.

Заработать на недвижимости

Инвестиции в недвижимость более спорный вариант. С одной стороны, он довольно капиталоемкий, далеко не у всех есть возможность оплатить квадратные метры без ущерба для кошелька. С другой - цены все еще достаточно высоки.

Кроме того, сдавать квартиру, не платя налоги, становится все сложнее, а продать недвижимость без налогового обременения можно только через три года.

Единственный перспективный вариант здесь - это покупка жилья ликвидного, в центре, на уровне начала стройки.