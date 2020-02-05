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05.02.2020 21:10
Рубрика: В мире

На улицу гонит ураган

Число бездомных школьников в США побило рекорды
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
Число бездомных школьников в США выросло до рекордных за последние десятилетия значений. Как следует из свежего доклада американского Национального центра проблем бездомных, в 2017/2018 учебном году около 1,5 миллиона учащихся в государственных школах временно или постоянно не имели крова над головой. Аналитики констатируют, что рост довольно стремительный: по сравнению с 2015/2016 учебным годом число бездомных школьников увеличилось на целых 15 процентов. То есть за пару лет на улице прибавилось 130 тысяч учащихся.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зачастую это дети из трудных семей, где родители - наркозависимые. Это не такая уж редкость, если учитывать, что в последние десятилетия США поразил кризис опиоидов. Другая проблема - нестабильность на рынке жилья и рост цен.

Фото: EPA
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В некоторых регионах серьезным драйвером бездомности являются природные катаклизмы, как, например, в штатах Техас и Флорида, которые не раз становились на пути мощных ураганов, подчас стирающих с лица земли целые населенные пункты.

Специалист Бостонского медицинского центра Меган Сэндел считает, что такое положение дел является отражением тех все более острых проблем, которое американцы в последние годы испытывают на рынке жилья. "Здесь определенно есть резонанс", - считает доктор, которая уверена, что взлет цен на недвижимость затормозит развитие детей и может обернуться для них трудностями со здоровьем.

Впрочем, школьники не исключение, а скорее правило, ведь из-за роста цен на недвижимость в последние годы все больше американцев не могут позволить себе собственное жилье и оказываются на улице.

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