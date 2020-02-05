Число пострадавших в авиакатастрофе в Стамбуле выросло до 120 человек

Из Турции поступают новые подробности катастрофы в международном аэропорту Стамбула, где сегодня совершил аварийную посадку пассажирский самолет, следовавший рейсом из Измира. К счастью, информация о том, что обошлось без жертв, остается неизменной. Однако подтвержденное число пострадавших на порядок выросло.

Если в первые минуты после ЧП речь шла о двадцати раненых, то несколько минут назад губернатор Стамбула Али Ерликая подтвердил турецкому телеканалу NTV, что речь идет уже о 120 пострадавших - то есть о большинстве находившихся в салоне. Впрочем, состояние почти всех оценивается как удовлетворительное.

В тяжелом находятся оба пилота. Установлено, что самолет упал на взлетно-посадочную полосу с высоты 30-40 метров при заходе на посадку при сильном ветре и ливне. После этого воздушное судно выкатилось за ее пределы и врезалось в ограждение, развалившись на три крупные части - носовую, срединную и хвостовую. На борту вспыхнул пожар, но оперативно прибывшие расчеты экстренных служб его потушили.

С большой долей вероятности можно говорить о том, что россиян на борту не было. Такую предварительную информацию генконсульство РФ в Стамбуле получило от авиакомпании "Пегас", которой принадлежал самолет. Помимо 155 пассажиров с паспортами Турции, на борту находились четверо граждан США, столько же китайцев, трое иракцев, по два гражданина Израиля и Киргизии, один швед, сириец, ливанец, марокканец. Этим рейсом также летели пассажиры из Туркмении и Казахстана.

По последним данным, потерпевшим крушение воздушным судном оказался не A320 NEO, как сообщали турецкие СМИ ранее, а Boeing 737-800.