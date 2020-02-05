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05.02.2020 11:48
Рубрика: В мире

Что ищут сыщики Латвии и Эстонии у ретрансляторов российских каналов

Текст: Юрий Сизов
Поиски черного кота, который и в наши дни служит украшением шпиля одного из архитектурных памятников Старой Риги, только на этот раз в "затемненных кабинетах" спецслужб сразу двух прибалтийских стран напряженно продолжатся 5 февраля, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ).

Дело в том, что рыцарям плаща и кинжала приказано во что бы то ни стало обнаружить "хвостатого нарушителя" международных санкций, объявленных Евросоюзом. В рижских помещениях компании Baltijas Mediju alianse на улице Гертрудас прошли обыски, подтверждает сегодня и национальное телевидение в Twitter.

Местные следопыты уточняют, что уголовный процесс начат еще в конце прошлого года по ч. 3 ст. 84 уголовного кодекса - о нарушении установленных ЕС санкций. Как сообщили сегодня в СГБ, полученная в ходе расследования информация позволяет подозревать, что группа лиц по предварительному соглашению обеспечила доступ к финансовым и хозяйственным ресурсам лицу, против которого введены санкции ЕС за действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Правда, по предварительной информации, на которую ссылаются местные источники, латвийскому поданному Олегу Солодову принадлежат 50 процентов долей капитала компании, а вторая половина - россиянину Алексею Плясунову. Кстати, Солодов является председателем правления Baltijas mediju alianse, в который входит 25 телеканалов в странах Балтии, уже тринадцать лет, с 2007 года.

Остается напомнить, что еще в прошлом году национальный совет по электронным СМИ Латвии ввел запрет на трансляцию девяти российских ТВ-каналов: "Время: далекое и близкое", "Дом кино", "Музыка ''Первого'', "Поехали!", "Петербург-Пятый канал" и ряд других. Официальный спикер российского МИД назвала тогда дискриминационные шаги латвийских властей против российских медиаресурсов "откровенными попытками зачистки информационного пространства от альтернативных, а, может быть, неугодных точек зрения, которые являются грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации".

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