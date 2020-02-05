Что в первую очередь страхуют россияне и белорусы?

Россияне реже покупают полисы страхования, чем те же европейцы или американцы. Тем не менее на некоторые виды страхования со стороны жителей страны есть устойчивый спрос.

Если смотреть данные Центробанка (он является регулятором страхового рынка в России), больше всего из всех добровольных видов россияне сейчас интересуются страхованием от несчастных случаев. По итогам 9 месяцев 2019 года (на данный момент самая свежая статистика) 27% всех договоров было заключено именно по этому виду. Полисы приобрели более 40 млн человек.

Как рассказали "СОЮЗу" во Всероссийском союзе страховщиков, страховки от несчастных случаев активно приобретают представители всех категорий населения: взрослые люди страхуют себя, детей и пожилых родителей, работодатели - своих сотрудников.

Специалисты не видят в этом ничего необычного. По их словам, полисы страхования от несчастных случаев имеют понятную потребительскую ценность: случилось ЧП - получи выплату. Кроме того, цена таких продуктов не слишком высока (заплатив чуть больше одной тысячи рублей, можно, к примеру, застраховаться на 150 тысяч), сроки страхования и набор рисков варьируются в зависимости от потребностей человека.

На втором месте по числу заключенных договоров - страхование имущества. К этому виду относится финансовая защита как жилья, так и техники: пылесосов, плазменных телевизоров, холодильников, дорогих смартфонов (их граждане, как правило, страхуют при покупке прямо в магазинах). За январь-сентябрь, по статистике Банка России, граждане заключили 34,6 млн договоров страхования имущества.

Из общего числа полисов на долю таких страховок приходится 23 процента.

Страхование имущества особенно развито в крупных городах. Если говорить о квартирах и домах, то больше всего их застраховано в Москве - около половины.

В январе-сентябре 2019 года граждане России приобрели 28,5 млн страховок по ОСАГО

В 2020 году в России должен заработать новый закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Пункт о страховке будет включаться в квитанции на оплату услуг ЖКХ по умолчанию. Граждане смогут сами выбирать, платить за нее или нет.

Закон предполагает, что для более полного возмещения ущерба людям, чье жилье пострадало от удара стихии, будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний.

Компенсация людям, купившим страховку, будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте, - ее утверждает минстрой. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

По прогнозам рейтингового агентства "Эксперт РА", благодаря увеличению популярности страхования жилья от паводков, землетрясений и других стихийных бедствий прирост премий в имущественном страховании по итогам года может достигнуть 14-16 процентов.

На третьем месте по числу заключенных в 2019 году договоров - страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Вполне понятно, почему. Этот вид страхования в России обязателен. В январе-сентябре 2019 года граждане приобрели 28,5 млн таких страховок.

По итогам прошлого года "автогражданка" подешевела на 4,9 процента - до 5423 рублей. Это средний показатель по стране. Специалисты связывают снижение стоимости ОСАГО с начатой Банком России реформой по индивидуализации тарифов в этом виде страхования.

Тарифный коридор по обязательной "автогражданке" расширился на 20 процентов вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент "возраст-стаж" - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус-малус (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал "сгорать" - теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Виктор Расторгуев

А как в Беларуси

В последние годы белорусы стали страховаться гораздо активнее. По информации официального сайта Министерства финансов Беларуси, взносы по добровольным видам страхования в 2019 году составили более 860 млн белорусских рублей (25 565 994 000 российских), а это на 144 млн больше, чем в 2018 году. А взносы по обязательным видам страхования почти дошли до отметки 518 млн рублей, что на 7,7 млн больше по сравнению позапрошлым годом.

Как рассказали в Белорусской ассоциации страховщиков, чаще всего в Беларуси граждане страхуют недвижимость (это касается частных домов) и ответственность владельцев транспортных средств. И то, и другое подлежит страхованию в обязательном порядке. Составить потрет типичного белорусского страхователя непросто. Обычно это собственник недвижимости либо автомобиля. А это могут быть и мужчины, и женщины всех возрастов.

Что же касается добровольного страхования, то недвижимость также занимает одно из лидирующих позиций. Дело в том, что квартиры в многоквартирных домах, а также дачи и садовые домики в отличие от частных домов, где прописаны люди, не подлежат обязательному страхованию. Зато это имущество можно застраховать по желанию. И население этой услугой активно пользуется. Тем более, страховой взнос можно осуществить в два этапа, поквартально или даже включить в ежемесячную жировку.

Весьма востребованным является также и страхование автокаско. Чаще такие договоры заключаются в отношении "молодых" автомобилей. Кроме того, страхуют различную технику и гаджеты. А с появлением на улицах большого количества велосипедов, самокатов и других подобных средств передвижения, а также электрических аналогов довольно активно начали страховать и их.

Нередко белорусы пользуются и услугой добровольного страхования водителей и пассажиров от несчастных случаев. Договор может быть заключен либо по количеству мест в машине, либо по количеству пассажиров.

860 млн белорусских рублей составили в прошлом году взносы по добровольным видам страхования.

Еще один популярный вид - страхование от несчастных случаев и болезней, договор можно заключить на период от одного дня до года. А в летнее время среди туристов наиболее востребованная услуга - добровольно-обязательное страхование от несчастных случаев и болезней во время поездки за границу. Можно приобрести даже расширенную страховку. Так, если клиент сломает руку, ему окажут первую помощь на месте, а вернувшись в Беларусь, он получит компенсацию.

А вот добровольное медицинское страхование, как правило, в Беларуси реализуется через юридические лица, то есть наниматель страхует своих сотрудников. Существуют компании, которые страхуют и физлица, однако услуга не пользуется особым спросом. А вот страхование жизни и дополнительной пенсии физическими лицами, наоборот, стали трендами в страховой сфере.