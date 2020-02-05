Депутат о словах Макрона о Второй мировой: Он ни в чем не разобрался

Президент Эмманюэль Макрон не разобрался в вопросе, который комментирует. Так оценил слова французского лидера о "пересмотре истории" Россией депутат Госдумы Алексей Чепа.

Ранее Макрон заявил, что усматривает "подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ". В этом он увидел "риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории".

"Я думаю, что Макрон не разобрался ни в сути вопроса, ни в понимании того, что говорим мы по этой теме", - приводит слова Чепы RT.

"Мы никого не обвиняем, мы говорим о неоспоримых исторических фактах", - подчеркнул депутат, предложив желающим и усомнившимся обратиться к первоисточникам.

Добавим, что Макрон заявил о попытках пересмотра истории не только со стороны России, но также Польши и Венгрии.