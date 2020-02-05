Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отреагировал на шутку Ивана Урганта о возможном снижении требований к космонавтам. На его взгляд, шутка не удалась, и причиной этому - слишком долгий период ведения развлекательной передачи. Свой ответ телеведущему он опубликовал в Twitter.

Напомним, 4 февраля стало известно, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов по поводу отказа от некоторых требований к космонавтам.

В передаче "Вечерний Ургант", комментируя это новость, ведущий пошутил, что осуществлению мечты о полете в космос не должны мешать "легкое психическое отклонение" или "судимость по малолетству".

Дмитрий Рогозин обратил внимание, что Иван Ургант уже восемь лет чуть ли не ежедневно ведет эту передачу. За это время "не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится", написал он в своем Twitter.

Ну а чего вы хотите? 8 лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев. https://t.co/569ibrxeCr — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 5, 2020

Первым же на шутку ведущего отреагировал робот "Федор".

- Нет, Иван, речь идет лишь о снижении требований по зрению. Друзей своих не предлагайте, - появилось в аккаунте "Федора" в Twitter.