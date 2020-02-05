ФАС разрешит поднять тарифы почты на пересылку заказных писем на 4,6%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может утвердить повышение тарифов "Почты России" на пересылку внутренней письменной корреспонденции в 2020 году на 4,6%.

В случае утверждения приказа тарифы будут действовать внутри России в течение 2019 года, следует из пояснительной записки к проекту приказа, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"По результатам проведенных расчетов предлагается увеличить тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) в среднем на 4,6%. При этом тарифы на пересылку простой письменной корреспонденции остаются без изменений, говорится в пояснительной записке к проекту приказа антимонопольной службы.

"Почта России" обращалась в ФАС с предложением увеличить тарифы на почтовые услуги в среднем на 21,3%, уточняется в документе.

Согласно приложению к проекту приказа ФАС, тариф на пересылку заказной почтовой карточки может вырасти на 1 рубль - до 40 рублей без НДС. Пересылка заказного письма весом до 20 г подорожает на 4 рубля - до 54 рублей, письма с объявленной ценностью весом до 20 г на 3 рубля - до 113 рублей.

Исходя из проекта приказа ФАС, также может увеличиться максимальная плата за каждые 500 г веса бандеролей с объявленной ценностью. Так, если расстояние пересылки наземным транспортом составляет менее 600 км, максимальный тариф может быть установлен в размере 113 рублей (вместо 105 рублей), от 601 до 2000 км - 120 рублей (вместо 115 рублей). При пересылке бандероли наземным транспортом на расстоянии свыше 8 тыс. км стоимость за каждые 500 г веса, предположительно, составит 165 рублей (вместо 160 рублей).

Доставка бандеролей с объявленной ценностью воздушным транспортом сверх тарифов, установленных авиаперевозчиками, за каждые 500 г веса будет взиматься почтовый сбор в 112 рублей (вместо 110 рублей).