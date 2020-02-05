ФИФА и РФС не получали от WADA документов о недопуске России к ЧМ-2022

Российский футбольный союз не получал никаких документов от Всемирного антидопингового агентства о запрете на выступление на чемпионате мира 2022 года для сборной России.

В среду СМИ со ссылкой на Twitter катарского телеканала beIN Sports распространили новость о том, что сборная России по футболу не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства. По данным телеканала, российская сторона, якобы, получила уведомление от WADA.

Как сообщает РИА Новости, в Международной федерации футбола эту информацию не подтвердили.

Также пресс-служба РФС сообщила ТАСС, что в организацию не поступало никаких документов относительно статуса российской команды на ЧМ-2022.

"РФС не получал уведомлений о статусе сборной на чемпионате мира - 2022", - сообщили в пресс-службе РФС.

Также никаких документов от WADA не поступало в распоряжение Российского антидопингового агентства.

Ранее о том, что Россия не сможет принять участие в ЧМ-2022 года, сообщали британские СМИ. И тогда эта информация также не получила никаких подтверждений.