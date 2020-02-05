Новости

В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой 21:04
Генконсульство: Россиян не было на борту аварийного лайнера в Стамбуле 20:50
Найден артефакт, способный переписать историю Японии 20:47
На Аляске обнаружено морское существо возрастом 200 миллионов лет 20:44
Канал Showtime закрыл сериал "Рэй Донован" 20:40
Названа причина смерти актера "Улиц разбитых фонарей" Дмитрия Бульбы 20:30
В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях 20:26
Киев признался в неготовности забрать Крым назад 20:16
Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе 20:07
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 20:07
ФАС разрешит поднять тарифы почты на пересылку заказных писем на 4,6% 19:59
В Приморье жившую в подсобке со скотом девочку вернули бабушке 19:57
РФС запретил "Динамо" заявлять новых игроков 19:54
В суд направлено дело о крупной взятке бывшего замглавкома Внутренних войск 19:42
В Австрии украли новые кованые ворота из России 19:34
Белоусов: Компенсация инвествычета не должна применяться к крупным компаниям 19:21
Турция заявила об отсутствии пострадавших при крушении в аэропорту Стамбула 19:13
Белорусский посол высоко оценивает перспективы кооперации с Татарстаном 19:10
Вокалист Rammstein выпустил клип в жанре хоррор 19:04
В Татарстане ветерана войны похоронили на дорожке кладбища 18:48
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах 18:46
Жертвами лавины на востоке Турции стали 33 человека 18:42
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына 18:35
Военные-участники эвакуации россиян из КНР пройдут медобследование 18:33
В "Ленфильме" простятся с экс-главредом Фрижетой Гусакян 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 19:42
Рубрика: Культура

Дело Романа Полански

Что скрывает маска трех веков человечества?
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
Это его самая личная картина за многие годы. Не рискнув прилететь на мировую премьеру "Офицера и шпиона" в фестивальную Венецию, Роман Полански горестно писал, что история травли французского офицера-еврея Альфреда Дрейфуса, обвиненного в шпионаже, ему близка: режиссеру с мировым именем на своей шкуре пришлось почувствовать, что значит быть парией ("Я знаю, что такое преследование!").
В фильме спины героев только прямые, сапоги начищенные, женщины томные, а взгляды испепеляющие. Фото: Megogo distribution В фильме спины героев только прямые, сапоги начищенные, женщины томные, а взгляды испепеляющие. Фото: Megogo distribution
В фильме спины героев только прямые, сапоги начищенные, женщины томные, а взгляды испепеляющие. Фото: Megogo distribution

И тут же получил подтверждение: сначала феминистки напали на администрацию Венецианского фестиваля за сам факт включения картины гонимого режиссера в конкурс, а затем и председательница жюри Лукресия Мартель заявила, что не собирается присутствовать на чествовании фильма: "Я не отделяю человека от его искусства!". В конце концов ее гнев сумели урезонить, и лучшему, на мой взгляд, фильму конкурса жюри присудило Серебряного льва.

Фото: kinopoisk.ru
За какие фильмы теперь дают "Оскар"

Судя по высказываниям Полански, его новый фильм, детально отслеживающий скандальное "дело Дрейфуса" 1894 года, инспирирован не только новой волной антисемитизма, которая нарастает в Европе. Режиссер настаивает на созвучии этой истории с его собственной судьбой. Хотя, конечно, параллель облыжного обвинения в шпионаже с реально доказанным и признанным сексуальным насилием 43-летнего Романа Полански над 13-летней моделью надо признать более чем зыбкой. Теперь мастеру 86, и он давно стал почти призрачной легендой: многие годы в осаде, живет затворником, и увидеть его можно только в качестве киногероя фильма Тарантино "Однажды в… Голливуде", где он молод, полон страстей и затей. Свое давнее преступление давно оправдал всей последующей жизнью в искусстве, даже ухитрился завершить фильм с неслучайным названием "Призрак", руководя съемками из швейцарского заточения. Уже и жертва сексуального натиска официально заявила, что не имеет претензий к режиссеру, но Фемида не знает ни срока давности, ни милосердия, и тем более его не знают изобретательницы нового суда Линча - сокрушающего судьбы движения #MeToo. Самая мощно разработанная, самая пронзительная тема "Офицера и шпиона" - мотив дикарской агрессии внешне цивилизованной толпы, по сигналу "Фас!" готовой растерзать любого, кто подвернется под руку. Мотив массовой ненависти, сокрушающей здравый смысл и сметающей остатки человечности.

Самая мощный мотив "Офицера и шпиона" - цивилизованная толпа, готовая растерзать любого

В оригинале фильм называется "Я обвиняю" - по названию знаменитого памфлета Эмиля Золя, опубликованного в январе 1898 года в парижской газете "Аврора". Писатель бросил обвинение военному суду в антисемитизме и облыжном, без достаточных оснований, приговоре невиновному. Статья перевернула Францию, но Золя за нее тоже поплатился и был вынужден бежать от ареста в Англию. А публикация стала вехой в истории: не только дала толчок пересмотру дела и оправданию Дрейфуса, но и впервые предала гласности позор антисемитизма. Зафиксировала анамнез того, что наберет губительную силу к 40-м годам уже ХХ века, когда ненависть найдет выход в газовых камерах. То, как легко толпа предала поруганию вчерашнего кумира - всемирно признанного писателя - придает многослойному фильму еще одну ноту горечи.

Фото: UPI
Главный претендент на премию "Оскар" - на экранах России

А внешне картина кажется почти бесстрастной. Художники скрупулезно воссоздают стиль конца XIX века с пышными дамскими туалетами, первыми техническими чудесами и витиевато закрученными усиками, делающими всех мужчин неразличимо похожими. Узнаваемость эпохи многократно усилена отсылами к хрестоматийным полотнам французской живописи, включая Дега и Тулуз-Лотрека. Действие течет мерно с почти хроникальной подробностью. Спины только прямые, сапоги только начищенные, женщины только томные, взгляды только испепеляющие. По жанру это судебная драма. Полковник Жорж Пикар, скучный педант и служака, заподозрил в уже свершившемся процессе неладное: улик, позволяющих обвинить сосланного на Чертов остров Дрейфуса в государственной измене, явно не хватало. Полковника играет Жан Дюжарден с его известным по фильму "Артист" "отрицательным обаянием" картонного комизма. Персонаж этот весь как струна, весь на внутреннем самопреодолении: убежденный антисемит принципиально защищает еврея, явно от этого страдая. Да и Дрейфус, словно нарочно, способен только умножить неприязнь к себе: отчужденный, не расположенный ни к каким контактам, лишенный даже простого чувства благодарности - в этой роли неожиданный Луи Гаррель. Воссозданный фильмом мир излучает душевную неказистость: здесь на каждом шагу капканы, все ощетинено армейскими штыками, все выстроено во фрунт, но в любую минуту готово сорваться в самосуд, в хаос, нагнетаемый орущей бесстыжей прессой - ей все равно, кого обвинять и кого защищать, а истина не нужна никому.

Бесстрастность картины философична и по-своему цинична: упорно преследуемый судьбой Полански явно не верит ни в правосудие, ни в самую возможность торжества справедливости. Его судьба - от зверского убийства его супруги кинозвезды Шарон Тэйт до выстраданного приговора всему миру в новом фильме - сплошная судебная драма, зал его кинотеатра - это зал заседаний, вовсе не предназначенный для правосудных решений. И даже скрупулезность воссоздания среды 1890-х лукава, потому что его экран незримо, но ощутимо проецирует события в наши, ничуть не более правосудные дни.

Эта картина - как посмертная маска трех веков человечества: она холодна, на вид ко всему равнодушна, и можно только догадываться, какие противоречивые, какие трагические страсти пылают под коркой этого потустороннего покоя.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным Гид-парк

Главное сегодня

В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
"Яндекс" восстановил работу всех сервисов
Владимир Путин: Человечество вновь оказалось у опасной черты
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Деловой завтрак
Деловой завтрак
Михаил Пиотровский: Эрмитаж важен не меньше, чем армия и экономика
Тест
Тест
Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?