Фильмы Союзного государства едут на Берлинале

Семидесятый Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта. Беларусь и Россия - в числе участников престижного кинофорума.

Драма Вадима Перельмана "Уроки фарси" включена во вторую по важности программу Berlinale Special. Мировая премьера состоится 22 февраля во Дворце фестивалей.

- Это огромная честь для нас, - говорит режиссер Вадим Перельман. - Берлинале всегда был фестивалем серьезных тем и открытого разговора о самых сложных вещах. Наша картина рассказывает о временах Холокоста и об истории выживания человека в условиях концлагеря.

В рамках Берлинского рынка копродукции предстанут "Пешки", сценарий к ленте написали Лиля и Михаил Идовы, авторы сценария фильма "Лето" о Викторе Цое.

В программе "Форум" участвует российский фильм "Город уснул" Марии Игнатенко. Мария - выпускница мастерской Дмитрия Мамулии, участника Минского международного фестиваля "Лiстапад-2019". Продюсеры картины - Катерина Михайлова и Константин Фам, часто снимающий в Беларуси. В частности, там он снял фильм "Кадиш".

Организаторы Берлинале особо отметили перезапуск "Сталкера" Андрея Тарковского и "Калины красной" Василия Шукшина

Тройка россиян представлена в "Берлинале. Таланты". Среди них - Владимир Кочарян, организатор "Синематеки", которая запустила серию восстановленной советской классики. Организаторы Берлинале особо отметили перезапуск "Сталкера" Андрея Тарковского и "Калины красной" Василия Шукшина.

Команда "Берлинале. Таланты" объявила участников секции документальных фильмов. В число отобранных вошла работа белоруски Саши Кулак "Ястреб размером с лошадь". Саша родилась в Минске, училась в Московской школе нового кино. Самая эффектная работа Саши - фильм "Саламанка" о мексиканской деревне - был показан на "Лiстападе" с совершенно фантастической операторской работой.