Финомбудсмен будет принимать обращения через портал госуслуг

Граждане смогут подавать обращения финансовому омбудсмену об удовлетворении требований имущественного характера через единый портал госуслуг.
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Также функционал портала планируется расширить за счет услуг по приему Федеральной службой судебных приставов ходатайств, объяснений, отводов и жалоб по исполнительному производству.
Проект постановления правительства об этом подготовило министерство экономического развития. Анализ правоприменительной практики показывает, что предоставление указанных услуг в электронном виде значительно упростит их получение гражданами и организациями, отметили в ведомстве.