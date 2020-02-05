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05.02.2020 13:49
Рубрика: Власть

Финомбудсмен будет принимать обращения через портал госуслуг

Текст: Игорь Зубков
Граждане смогут подавать обращения финансовому омбудсмену об удовлетворении требований имущественного характера через единый портал госуслуг.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Также функционал портала планируется расширить за счет услуг по приему Федеральной службой судебных приставов ходатайств, объяснений, отводов и жалоб по исполнительному производству.

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
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Проект постановления правительства об этом подготовило министерство экономического развития. Анализ правоприменительной практики показывает, что предоставление указанных услуг в электронном виде значительно упростит их получение гражданами и организациями, отметили в ведомстве.

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