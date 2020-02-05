Финомбудсмен будет принимать обращения через портал госуслуг

Граждане смогут подавать обращения финансовому омбудсмену об удовлетворении требований имущественного характера через единый портал госуслуг.

Также функционал портала планируется расширить за счет услуг по приему Федеральной службой судебных приставов ходатайств, объяснений, отводов и жалоб по исполнительному производству.

Проект постановления правительства об этом подготовило министерство экономического развития. Анализ правоприменительной практики показывает, что предоставление указанных услуг в электронном виде значительно упростит их получение гражданами и организациями, отметили в ведомстве.