Французские медики потребовали средств для государственных больниц

Свыше 400 заведующих отделениями государственных больниц Франции отказались исполнять административные функции, которыми им положено заниматься по штатному расписанию. Они требуют увеличить финансирование госпиталей, повысить зарплаты медперсонала, а также улучшить условия труда.

Судя по всему, это первая акция такого рода, а за ней могут последовать и другие. Дело в том, что о намерении коллективно уволиться с административных должностей еще в середине января заявили 1200 врачей. Они опубликовали в парижской газете "Liberation" открытое письмо президенту страны и премьер-министру , в котором призывают принять самые решительные меры по спасению оказавшейся в кризисе французской системы здравоохранения.

Некогда она считалась одной из самых продвинутых, если не в мире, то уж точно в Европе. Однако за последние годы ситуация изменилась и не в лучшую сторону. Нехватка средств, постоянное сокращение рабочих мест, низкие зарплаты по сравнению с частными клиниками. Так, по данным престижной Организации экономического сотрудничестве и развития (ОЭСР) оплата французских медсестер ниже, чем их коллег во всех других 35 странах, входящих в эту организацию.

Медики уже провели целую серию забастовок, под лозунгом "Спасите государственные госпитали!", а теперь, что обозначено в открытом письме, настаивают на переговорах с самим президентом.

Перед лицом нарастающей фронды врачей еще в конце прошлого года правительство объявило ряд шагов с тем, чтобы разрядить взрывоопасную ситуацию. В частности, в этом году предусмотрено выделить 200 миллионов евро на эти цели. Однако, как считают взбунтовавшиеся медики, этого явно недостаточно. По их подсчетам, для вывода больниц из кризисного состояния потребуется срочные ассигнования на сумму в четыре раза больше, чем запланировано властями. Это уже не говоря о повышении зарплат и пересмотра в корне системы финансирования государственных медицинских учреждений.