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05.02.2020 22:44
Рубрика: Спорт

Футболист Тарасов в третий раз стал отцом

Текст: Максим Домчев
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, в настоящее время находящийся на сборах с казанским "Рубином", сообщил в Instagram о рождении третьего ребенка.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Спасибо тебе, моя любовь", - адресовал футболист сообщение своей жене, второй вице-мисс Россия 2014 года, Анастасии Костенко. Супруги назвали новорожденную Анастасией.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в начале 2018 года. В июле 2018-го у них родилась дочь Милана.

От первого брака с Оксаной Пономаренко у него также есть дочь Ангелина, которая родилась в 2009 году.

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