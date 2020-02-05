Футболист Тарасов в третий раз стал отцом

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, в настоящее время находящийся на сборах с казанским "Рубином", сообщил в Instagram о рождении третьего ребенка.

"Спасибо тебе, моя любовь", - адресовал футболист сообщение своей жене, второй вице-мисс Россия 2014 года, Анастасии Костенко. Супруги назвали новорожденную Анастасией.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в начале 2018 года. В июле 2018-го у них родилась дочь Милана.

От первого брака с Оксаной Пономаренко у него также есть дочь Ангелина, которая родилась в 2009 году.