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05.02.2020 14:57
Рубрика: Экономика

Глава Минкомсвязи рассказал о будущем госуслуг

Текст: Юлия Кривошапко
Госуслуги без необходимости приходить в госучреждения, приложение в смартфоне вместо паспорта, единый электронный сервис для сбора и отработки жалоб - все это может скоро стать реальностью.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Развитие цифровых сервисов для простого и быстрого общения граждан с государством - один из основных приоритетов работы Минкомсвязи на ближайшую перспективу, сообщил новый глава ведомства Максут Шадаев на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. "Государство в этом процессе должно стать как можно менее заметным", - подчеркнул министр.

Биометрия вместо цифровой подписи

К 2024 году 70% государственных сервисов должны оказывать гражданам услуги полностью в электронном виде, без необходимости очного визита в госструктуры и МФЦ.

Схема проста. В роли чиновника будет выступать "роботы". Он оценит, есть ли основания для принятия того или иного решения и, если есть, примет его. Это, по словам Максута Шадаева, позволит исключить человеческий фактор при принятии решений, сократить трудозатраты и занять чиновников более интеллектуальной работой.

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Основа для перехода на такую модель сформирована - это система электронного правительства, а также единая система идентификации и аутентификации граждан (ЕСИА), которые обращаются за получением госуслуг в электронном виде. В ней уже зарегистрировано больше 70 миллионов человек.

Следующий шаг - обеспечить юридическую значимость того пакета документов, которые гражданин сдает для получения госуслуги полностью в электронном формате.

Сейчас единственный вариант - использование усиленной квалифицированной электронной подписи. Но у граждан на руках не так много электронных подписей, к тому же за их получение нужно платить - это барьер, указывает Шадаев.

"Мы рассматриваем разные варианты, как можно было бы исключить необходимость получения электронных подписей. Один из способов - онлайн биометрическая идентификация, когда при направлении документов есть процедура подтверждения личности в электронном виде и уже не требуется подписывать электронный файл цифровой подписью", - пояснил министр.

Электронные паспорта

Многие страны уже используют ID-карты вместо классических паспортов. Наиболее продвинутые ввели мобильные приложения, когда фактически сам телефон в ряде случаев становится удостоверением личности.

Фото: photoxpress
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В России возможность проходить электронную идентификацию личности можно было бы распространить на бытовые случаи. Например, при входе в бизнес-центры, административные здания, вместо паспорта можно было бы предъявлять простое идентификационное приложение. Вопрос прорабатывается.

Единое "окно" для жалоб

В Минкомсвязи предлагают разработать электронный сервис, куда граждане могли бы направлять жалобы, адресованные госорганам.

"Существует очень серьезная проблема, связанная с тем, что многие люди не знают, куда направить жалобу. Ему достаточно сложно разобраться в распределении полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями. Поэтому мы считаем, что нужно создать одно окно для приема таких обращений", - сказал Шадаев.

По его словам, обращения будут проходить автоматическую сортировку и в считанные секунды доходить до ответственной структуры. "Нам потребуется пересмотреть весь существующий порядок обработки обращений граждан для того, чтобы проблемы, которые волнуют людей, могли быть оперативно рассмотрены и решены", - уточнил глава Минкомсвязи.

Действующий сейчас срок в 30 дней - это для большинства ситуаций слишком долго, добавил он.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь

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