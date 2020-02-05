Голикова назвала сумму, необходимую для организации горячего питания в школах

Бесплатное горячее питание для учеников начальных классов уже в сентябре готовы ввести 68 регионов. Вице-премьер правительства Татьяна Голикова заявила, что в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.

Роспотребнадзор будет проверять готовность инфраструктуры регионов к организации качественного и безопасного питания в школах, уточнила вице-премьер.

По ее словам, всего на организацию питания для школьников в 2020 году на 4 месяца нужен 21 млрд рублей.

"Потом эта цифра будет возрастать до 43 и более миллиардов рублей, она тоже зависит от контингента обучающихся в 1 и 4 классах", - добавила Голикова в ходе совещания президента России с членами правительства.

Напомним, что Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.