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05.02.2020 17:09
Рубрика: Власть

Голикова: Поправки, упрощающие получение маткапитала, готовы

Текст: Айсель Герейханова

Поправки, упрощающие процедуру получения материнского капитала, могут быть приняты до 15 апреля. Вице-премьер правительства Татьяна Голикова сообщила, что они уже подготовлены для внесения в четыре федеральных закона.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Намерены принять их как можно быстрее во взаимодействии с "Единой Россией", полагаем, что мы сможем это сделать даже раньше, чем 15 апреля", - сказала она на совещании президента России с членами правительства.

Новые поправки помогут сократить перечень документов, требуемых от заявителя для предоставления в Пенсионный фонд, за счет межведомственного электронного взаимодействия. Кроме того, сроки выдачи самого сертификата о материнском капитале предполагается сократить с 15 до пяти дней с момента регистрации ребенка в ЗАГСе, а также сократить сроки проверок всех документов.

Ранее в ходе заседания Владимир Путин призвал исключить волокиту в выдаче пособий семьям с детьми и материнского капитала.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Вице-премьеры Материнский капитал

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