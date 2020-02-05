Голикова: Поправки, упрощающие получение маткапитала, готовы

Поправки, упрощающие процедуру получения материнского капитала, могут быть приняты до 15 апреля. Вице-премьер правительства Татьяна Голикова сообщила, что они уже подготовлены для внесения в четыре федеральных закона.

"Намерены принять их как можно быстрее во взаимодействии с "Единой Россией", полагаем, что мы сможем это сделать даже раньше, чем 15 апреля", - сказала она на совещании президента России с членами правительства.

Новые поправки помогут сократить перечень документов, требуемых от заявителя для предоставления в Пенсионный фонд, за счет межведомственного электронного взаимодействия. Кроме того, сроки выдачи самого сертификата о материнском капитале предполагается сократить с 15 до пяти дней с момента регистрации ребенка в ЗАГСе, а также сократить сроки проверок всех документов.

Ранее в ходе заседания Владимир Путин призвал исключить волокиту в выдаче пособий семьям с детьми и материнского капитала.